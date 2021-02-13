百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

▲雙頰有深深酒窩的曹姓正妹，接到噁男傳生殖器官照片性騷擾，勇敢揭露噁男真面目提告。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市1名在私人企業擁有百萬年薪的曹姓女襄理，因長相甜美，雙頰有酒窩，被同事暱稱「酒窩美女」；去年3月間，曹女在臉書收到自稱「辛情」的男子傳來「尺量生殖器官長度」噁照，曹女不願息事寧人，在臉書公開向噁男宣戰，並和弟弟根據照片背景、腳掌及衣褲等特徵，比對出是熱愛單車運動的梁姓男子所為，梁男一度辯稱「帳號遭盜」，引來正義魔人檢討曹女姊弟，曹女勇敢報警提告後，梁男才坦承性騷曹女的行為。

本刊調查，今年30多歲的曹姓女子是1名陽光正妹，在私人企業擔任女主管的她，熱愛戶外運動，因受喜愛單車的弟弟影響，也加入公路車交流社團，由於曹女皮膚白皙，長相甜美，是臉書「正妹分享」社團常被轉發的正妹之一，因此成為不少男性心儀的對象。

▲梁姓男子開小號傳尺量生殖器官長度的噁照性騷擾曹女，曹女不願姑息養奸在臉書公開宣戰。

2019年6月，曹女收到也是公路車交流社團一員的梁姓男子私訊問候，3個月後，梁男又以「崇越車隊」名義私訊「非常歡迎女神加入崇越車隊，新的禮拜開始，祝妳開心」；2020年3月，曹女在臉書收到1名帳號「辛情」的男子傳來的照片，照片中的男子躺在床上，下半身穿著橘色褲子、光著腳ㄚ，還露出右手拿著尺量的生殖器官長度的畫面，向來非常有個性的曹女，不甘遭受性騷擾，公開在臉書向噁男宣戰。

曹女在臉書發文：「對於性騷擾，我從來不息事寧人」，並指「開小號傳生殖器照騷擾我，你騷擾錯人了！」曹女在留言中指出，「從你參加過的賽事與消費過的車店，要找到資料並提告你，其實非常簡單」；曹女後來和弟弟從性騷擾照片裏頭的居家裝潢背景、腳掌和右手特徵以及身穿的橘色褲子，比對出曾私訊曹女問候的梁男在臉書秀出的平時生活照的特徵如出一轍，揪出梁男本尊帳號。

▲曹女揪出噁男真面目後向警方報案，警方受理開出《性騷擾防治法》的報案三聯單。

梁男當時否認傳性器官照性騷曹女，並指「自己的帳號遭他人所盜」，還一人分飾2角，以「辛情」名義對曹女說，「他（指梁男）已經傷很重了，跟曹小姐致上最大誠意做出道歉」、「曹小姐對過去行為真的很對不起」，曹女不為所動，在「公路車交流天地社團」貼文控訴，3小時內引發大量討論關注。

當時不少梁男的單車界友人及團隊車友留言力挺他，指「他絕對不是這種人」、「一定是被盜帳號」、「有人冒充他」、「他很陽光，一定不是他」，甚至有正義魔人直指「1張照片而已，女生最好是會因為1張照片受傷害」，而曹女的該篇發文後來也遭該社團刪文。

勇揭噁男真實身分，卻反而遭正義魔人護航，曹女卻未打退堂鼓，反而在臉書發文當天即向居住地所轄的海山分局報案，警方依《性騷擾防治法》受理，梁男被警方約談後坦承傳照片性騷擾曹女，並向曹女道歉，新北市府已依法對梁男開單告發。

律師林岡輝指出，梁男行為涉及《性騷擾防治法》第 20 條：「對他人為性騷擾者，可由直轄市、縣 (市) 主管機關對行為人開罰」，罰鍰金額在新台幣1萬元以上、10萬元以下。

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