　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

雙頰有深深酒窩的曹姓正妹，接到噁男傳生殖器官照片性騷擾，勇敢揭露噁男真面目提告。（圖／翻攝曹女臉書）

▲雙頰有深深酒窩的曹姓正妹，接到噁男傳生殖器官照片性騷擾，勇敢揭露噁男真面目提告。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市1名在私人企業擁有百萬年薪的曹姓女襄理，因長相甜美，雙頰有酒窩，被同事暱稱「酒窩美女」；去年3月間，曹女在臉書收到自稱「辛情」的男子傳來「尺量生殖器官長度」噁照，曹女不願息事寧人，在臉書公開向噁男宣戰，並和弟弟根據照片背景、腳掌及衣褲等特徵，比對出是熱愛單車運動的梁姓男子所為，梁男一度辯稱「帳號遭盜」，引來正義魔人檢討曹女姊弟，曹女勇敢報警提告後，梁男才坦承性騷曹女的行為。

本刊調查，今年30多歲的曹姓女子是1名陽光正妹，在私人企業擔任女主管的她，熱愛戶外運動，因受喜愛單車的弟弟影響，也加入公路車交流社團，由於曹女皮膚白皙，長相甜美，是臉書「正妹分享」社團常被轉發的正妹之一，因此成為不少男性心儀的對象。

梁姓男子開小號傳尺量生殖器官長度的噁照性騷擾曹女，曹女不願姑息養奸在臉書公開宣戰。（圖／翻攝曹女臉書）

▲梁姓男子開小號傳尺量生殖器官長度的噁照性騷擾曹女，曹女不願姑息養奸在臉書公開宣戰。

2019年6月，曹女收到也是公路車交流社團一員的梁姓男子私訊問候，3個月後，梁男又以「崇越車隊」名義私訊「非常歡迎女神加入崇越車隊，新的禮拜開始，祝妳開心」；2020年3月，曹女在臉書收到1名帳號「辛情」的男子傳來的照片，照片中的男子躺在床上，下半身穿著橘色褲子、光著腳ㄚ，還露出右手拿著尺量的生殖器官長度的畫面，向來非常有個性的曹女，不甘遭受性騷擾，公開在臉書向噁男宣戰。

曹女在臉書發文：「對於性騷擾，我從來不息事寧人」，並指「開小號傳生殖器照騷擾我，你騷擾錯人了！」曹女在留言中指出，「從你參加過的賽事與消費過的車店，要找到資料並提告你，其實非常簡單」；曹女後來和弟弟從性騷擾照片裏頭的居家裝潢背景、腳掌和右手特徵以及身穿的橘色褲子，比對出曾私訊曹女問候的梁男在臉書秀出的平時生活照的特徵如出一轍，揪出梁男本尊帳號。

曹女揪出噁男真面目後向警方報案，警方受理開出《性騷擾防治法》的報案三聯單。（圖／翻攝曹女臉書）

▲曹女揪出噁男真面目後向警方報案，警方受理開出《性騷擾防治法》的報案三聯單。

梁男當時否認傳性器官照性騷曹女，並指「自己的帳號遭他人所盜」，還一人分飾2角，以「辛情」名義對曹女說，「他（指梁男）已經傷很重了，跟曹小姐致上最大誠意做出道歉」、「曹小姐對過去行為真的很對不起」，曹女不為所動，在「公路車交流天地社團」貼文控訴，3小時內引發大量討論關注。

當時不少梁男的單車界友人及團隊車友留言力挺他，指「他絕對不是這種人」、「一定是被盜帳號」、「有人冒充他」、「他很陽光，一定不是他」，甚至有正義魔人直指「1張照片而已，女生最好是會因為1張照片受傷害」，而曹女的該篇發文後來也遭該社團刪文。

勇揭噁男真實身分，卻反而遭正義魔人護航，曹女卻未打退堂鼓，反而在臉書發文當天即向居住地所轄的海山分局報案，警方依《性騷擾防治法》受理，梁男被警方約談後坦承傳照片性騷擾曹女，並向曹女道歉，新北市府已依法對梁男開單告發。

律師林岡輝指出，梁男行為涉及《性騷擾防治法》第 20 條：「對他人為性騷擾者，可由直轄市、縣 (市) 主管機關對行為人開罰」，罰鍰金額在新台幣1萬元以上、10萬元以下。

延伸閱讀
美女揪噁男2／弟臉書還原真相遭單車館索賠百萬　酒窩姊：「有理無所畏懼」
金牛年發財祕技1／星座運勢篇　雙子、巨蟹、魔羯財運一級棒
天花板傳怪聲！旅館員工嚇壞報警　破洞驚見「一張人臉」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
新竹小客車自撞匝道　車子全爛變形駕駛慘死
台中密室殺人！假借拜年尋仇　10多人打麻將無視屋主被砍死
為5千塊拼了！ 老公「狂壓老婆頭」撞氣球　胡瓜目睹笑瘋
東湖停車「1天噴1500元」　她見真相傻眼當地人卻力挺
親戚最愛問「薪水多少、幾時結婚？」　法律人神回千人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

台中密室絕殺！角頭被砍4刀「年初二成忌日」　10護法竟照打麻將

全國最高合歡機動派出所！海拔3150公尺　提供雪季全方位服務

百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

台南女掉香奈兒短夾…內裝2萬現金！阿伯3mins假動作「塞褲縫」摸走

男花1萬7買「YouBike」竟是贓車　超慘！免坐牢代價5萬

熱衷刑案考偵查佐升上小隊長　黃愛倫獲國光警察獎詐欺類第一名

苗栗違停「科技執法」擴點！竹南火車站圓環周邊　3月起開罰

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

那些一夫多妻男！外遇20年送小三豪宅　找小四生2子喊：妻沒生兒

台中密室絕殺！角頭被砍4刀「年初二成忌日」　10護法竟照打麻將

全國最高合歡機動派出所！海拔3150公尺　提供雪季全方位服務

百萬「美女襄理」收大鵰照！　3特徵揪噁男竟反遭出征

台南女掉香奈兒短夾…內裝2萬現金！阿伯3mins假動作「塞褲縫」摸走

男花1萬7買「YouBike」竟是贓車　超慘！免坐牢代價5萬

熱衷刑案考偵查佐升上小隊長　黃愛倫獲國光警察獎詐欺類第一名

苗栗違停「科技執法」擴點！竹南火車站圓環周邊　3月起開罰

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

羅時豐「52歲翻紅超猛」爆紅1關鍵曝！　4歌手當斜槓YouTuber超夯

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

巴特勒甩「壞隊友」標籤　總冠軍賽G5僅休48秒贏得尊敬

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

Mac必裝！達人曝「9款實用Apps」工作效率↑　搜尋、網頁更方便

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

阿北變歐巴！柯文哲不穿高腰褲　驚見「這個長度」跟馬英九一樣⋯

高速公路爆胎千萬別急煞　這個「通報號碼」快記起來！

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

快訊／北市女子凌晨倒路口亡！警拉封鎖線

汀洲路「64秒死亡片」曝！路倒男慘遭小黃輾斃

即／陽金公路11K土石崩落　交通中斷雙向封閉

快訊／台中初二爆兇殺！1男遭砍亡

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

北市恐怖路殺！壓車底拖650m「棄屍落跑」

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

縱火燒死6至親　翁仁賢死前還放話

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

薔薔「生理期第1天」看清男友！

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

過年車位被霸佔！50年鄰居裝傻…她出大招反制

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面