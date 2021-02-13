天冷貓咪一直睡　獸醫：看到「這姿勢」就知道冷了！電熱毯準備好

▲幫貓咪準備好電熱毯、小毯子，則可不用擔心貓咪因天冷受寒。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

貓咪本身就是個愛睡覺的動物，尤其到了冬天，貓咪睡眠時間更拉長，許多飼主不經擔心，這樣一直睡覺是否正常？是不是因為天冷讓貓咪愛睡覺？該如何做好保暖工作？獸醫師表示，其實只要看到一種姿勢，其實就知道貓咪感受到冷了，這時只要幫貓咪安置一個保暖的地方，就不用擔心貓咪會被凍著了。

天氣冷，家中的寵物是否更愛睡覺？小王子貓專科醫院醫師郭嵐忻指出，其實到了冬天，人類有時候也是會發懶，尤其貓咪更是愛睡覺的動物，有人統計貓咪平均每天要睡15個小時以上，這時候飼主其實不用過於緊張，只要做好保暖工作就可以。

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郭嵐忻說，「只要看到貓咪縮成一團，就這樣就可以知道貓咪冷了」這時可以在貓咪平常睡覺的地方放置電熱毯、小毯子、被窩，其實這樣子就可以放心了；白天通風的時候，讓貓窩放在背風的地方，這樣也就不用擔心貓咪睡覺會被凍著了。

郭嵐忻也說，只要貓咪吃、喝、拉、撒都正常的話，就不用過於擔心貓咪冷到，因為作為哺乳類動物，冬天愛睡覺時非常正常的，如果貓咪醒來保持活潑的狀態則不用擔心，如果是發生嗜睡精神萎靡、食量大幅下降等狀況，則需要檢查是否發生疾病。

郭嵐忻也建議，除了保暖的睡覺的地方外，有些貓咪也會因為天冷就不願意去上廁所，這時建議可以適時調整貓砂盆放置位置，調整至貓咪方便到達的位置，這樣也可以不用擔心貓咪因天冷引發的尿道問題。

