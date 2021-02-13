不解開書考用意「乾脆回家寫啊！」　竟釣出超現實關鍵：會有差異

▲考試示意圖。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／鄺郁庭報導

要考試的時候，很多學生聽到「開書考」就會鬆一口氣，但其實「開書考」反而好像比一般考試還難！就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「開書考的意義是什麼？」說如果開書考，乾脆就把考卷帶回家寫就好，忍不住感到疑惑「開書考到底是要怎麼準備啊？」話題意外引發熱論。

貼文一出，馬上就有網友留言，抱怨這種考試才是最難的，「笑你連書都不會翻用的」、「答案不在課本裡」、「最遙遠的距離，書在你面前，卻不知道答案在哪」、「那種才是真的難」、「這種才是最恐怖的」、「這種課本都至少一千頁，甚至還原文，沒看書的也找不到答案」、「找得到的都是送分的 找不到的都是要融會貫通的。」

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還有人大嘆，「可以篩選連書都沒看的人，挑這些死當，懂？書都沒看，整本翻爛都找不到答案，不然就是爭點問題塞很多，懂的人但又不想死背的人，可以順利過關」、「讓你帶大抄考的才恐怖」、「出申論，開書考也只能寫一小部分，還是要額外準備」、「答案在課本裡面，但你是找不到，也湊不起來，哭啊！」

就有網友點出一個更現實的關鍵，直呼這就跟出社會的狀況一樣，「以後工作沒有人會叫你不能偷看答案，但是無法獨立工作」、「出社會工作有什麼東西不是開書考的概念？Google還比書好用，但一堆人不知道怎麼查，查到了也不知道怎麼用，差異就出現了。」