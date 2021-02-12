狂飆拒檢「撞壞警用機車」　蘆洲警連開2槍攔截圍捕逮通緝犯

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲分局集賢派出所長與員警日前晚間8時許值勤巡邏，經過民族路464號前時，發現一輛小客車紅線臨停，上前盤查時他隨即衝撞員警逃逸，警方通報攔截圍捕，並朝車輪胎開了2槍，一路追緝至環堤大道698號前才將車輛攔停，並查獲駕駛黃男為毒品通緝；過程中黃男衝撞警用機車造成毀損，新北地院依妨害公務判他5個月徒刑，得易科罰金。

▲蘆洲警遭通緝犯衝撞朝輪胎連開2槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



「先生不用下車，坐著就好，來買東西喔？」2020年8月26日，集賢派出所所長陳高權、警員謝樟耀、呂維晉共同巡邏，在蘆洲民族路上發現一輛租賃車紅線臨停，上前盤查駕駛黃男（30歲）時，副駕駛座的乘客原本還打算下車，員警好心勸阻留在車上查驗身分就好，不料此時黃男突然加足油門逃逸。

所長帶隊隨即開啟警報器尾隨，在中正路上副駕駛座的吳男（43歲）下車，警方攔車時黃男再次撞警方，造成警員警用機車毀損，另名員警謝璋耀見狀為制止衝撞，對著犯嫌的車輛輪胎連開兩槍。

此時經勤指中心通報線上警力攔姐圍捕，在環堤大道698號前將車輛攔停，並查獲黃男為毒品通緝犯，全案訊後依照毒品通緝、妨害公務罪嫌偵辦。

新北地院審酌黃男以強暴方式妨害公務執行，藐視國家公權力，並傷害公務員的執法尊嚴，對員警的生命安全造成危害，衝撞時造成警用機車左剎車斷裂，因此依妨害公務判他5個月徒刑，得易科罰金。

▼警用機車左剎車處斷裂。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼嫌犯逃逸路線。（圖／記者陳豐德翻攝）

