貓舔毛線越吞越多「割斷腸」…獸醫曝2大風險「一定要牠張嘴」

▲展望是台北少數幾家24小時營業的動物醫院，過年期間也正常開業。（圖／展望動物醫院提供）

記者羅志華／台北報導

熱門寵物貓、狗，在網上各有擁護者，而貓獨立、免帶出門遛的特性，成了許多都市上班族的選擇，但生性敏感、又充滿好奇心的貓，有時很需要主人注意，展望急重症後送動物醫院院長曾鴻章行醫40多年，特別提到貓將毛線吞下，導致腸道被割破害命的案例，以下將與讀者分享，如何做個稱職的「貓奴」，在平時照顧主子的健康。

▲曾院長指出，貓的腎臟病相當常見，尤其好發於公貓，近年更有年輕化趨勢，可能與過早結紮有關。（圖／展望動物醫院提供）

貓腎臟病年輕化，「尿不出來」問題大

貓、狗都可能因膀胱問題，導致腎臟出狀況，貓的「下泌尿道症候群」便是典型症狀，這種原發性問題，尤其好發於公貓（若過早結紮，還可能因性器官尚未發育完全，導致尿道過窄），3、4隻貓中就有1隻，因膀胱引發腎臟疾病，近年更有年輕化趨勢，有時3到5歲就開始發病，膀胱反覆發炎下，會在其中堆積細砂狀的「結晶」，在公貓往往直接把尿道阻塞。

▲貓雖然獨立，卻也相當敏感、怕吵，展望動物醫院有另設一區，作為貓的「病房」。（圖／展望動物醫院提供）



許多貓就是因「尿不出來」送急診，曾院長表示，就像人一樣，貓排尿不順時，往往在廁所間頻密往返，飼主發現此狀況要盡快送醫，目前有「處方飼料」，可改善貓的排尿問題，但曾院長呼籲，部分飼主未經醫師評估，就讓貓一直吃處方飼料，這不是很好的做法，「畢竟那不是正常的飼料」。

寵物被寄放，「以為主人不要他了」

曾院長指出，寵物思想單純，被放到陌生環境看不到主人，就覺得被拋棄了，焦慮情緒下，往往會發生平時沒有的狀況，尤其貓特別敏感，可能在家尿得很順，在外卻尿不出來，若情況較嚴重，狀況還可能延續到回家後。

▲曾院長指出，貓若吞下長條毛線，反覆摩擦下，有割破腸道的致命風險，若見貓食欲不振就要有所警覺。（圖／展望動物醫院提供）

主子拒絕進食，貓奴們要注意了！

相較狗的貪吃，貓的好奇心也很不讓人放心，許多貓被絲線吸引舔了幾下，卻因舌頭上的倒鉤，導致線纏在嘴裡，想吐出來卻越吞越多，若吞下的線不長、可自然排出還好說，要是太長，線在腸道蠕動下不斷摩擦，像利刃般割破腸道，會有生命危險，要是寵物都不吃東西，主人就該警覺「牠可能吞下甚麼了」。

▲曾院長行醫多年，院內為因應各式疑難雜症，設有電腦斷層、核磁共振等，設備相當齊全。（圖／展望動物醫院提供）

曾院長提醒，一定要讓毛小孩開口看裡面有甚麼，並翻動舌頭確認，有時貓吞下的線，呈「U」字形掛在舌根下、兩頭向下延伸，若線長較短，飼主可嘗試拉出，但如果線長已及食道、胃部，硬拉可能會割傷消化道，還是得請專業獸醫師幫忙。

我沒有遲到，是時間遲到了！

