鹹蛋超人來了！日宇宙作戰部隊首曝光　網友神回

▲日本宇宙作戰部隊「首次」曝光 。（圖／翻攝 中評社）

任以芳／綜合報導

科幻電影裡的宇宙軍隊真實出現了，去年，日本航空自衛隊5月新成立的宇宙作戰隊首次向外界公布部分訓練內容。從公開的畫面看，該部隊訓練場地只有一個小房間，房間內有幾塊螢幕和電腦，簡陋的場地環境遭到日本網友質疑，不少中日網友甚至調侃，「鹹蛋超人要來了嗎？」

據《日本經濟新聞網》報導指出，日本宇宙作戰隊公布部分訓練內容後，日本一些網友表示「有點寒酸，和預想中不太一樣。報導稱，當前該部隊仍處於初創階段，僅有約20名隊員，且只能使用美軍的公開數據進行模擬訓練。

按照計劃，在成立前期，日本宇宙作戰隊的主要目標旨在擴充人員，並研究如何與美太空部門開展合作，包括2023年在山口縣設置雷達，2026年前自行發射衛星並擴員至100人，實現與美、英等國數據共享等。同時，在2021財年預算中，日本防衛省計劃成立負責太空領域指揮控制的部隊，並與宇宙作戰隊組成宇宙作戰群（暫定名），其謀求太空軍力發展的野心可見一斑。

日本防衛省表示，日本宇宙作戰隊主要執行保護人造衛星免受垃圾等威脅的任務。分析人士指出，這不只是一支「宇宙清潔隊」，除了在千千萬萬個太空飛行物中監測某個垃圾，就說明隨時可定位太空中的特定目標，為作戰提供情報和數據支持。前日本防衛大臣河野太郎就曾在授旗儀式上稱，該部隊的成立是為構建日本太空情況監視體系。

日本媒體稱，日本宇宙作戰隊的成立，也是航空自衛隊編制體制改革的關鍵一環。預計2023年前，航空自衛隊將更名為航空宇宙自衛隊，逐步從單一的空中力量向兼顧空中和太空力量部隊轉型。在這一考量下，即便今年日本國內新冠肺炎疫情蔓延、經濟形勢嚴峻，日本組建太空部隊的腳步也沒有絲毫遲滯。