21歲嫩妹找密醫推拿！母女「喝下青草茶」癱軟成屍　差點被撿上床

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名21歲蔡姓女子因為罹患顳顎關節炎，6日在母親的陪伴下到南投找許姓推拿師治療，過程中被許男強迫喝下不明青草茶，喝完後母女2人均出現頭暈、全身癱軟，所幸她及時打119求救。警方趕到後，發現許男有性侵前科，住處也找到安眠藥等藥物，後續將化驗母女2血液，暫依違反醫師法將許男送辦。

蔡女1月初時因為牙齒難以咬合、張嘴就會疼痛，經診所診斷現是罹患顳顎關節炎，雖然有在大醫院預約掛號，看診時間卻排到1個月後，她因此決定找朋友介紹的推拿師許男治療，從1月間第一次上門治療時，許男除了基本的推拿以外，還要她買下「黑色不明藥丸」回家服用。

▲母女2人原本都不願意喝青草茶，但在許男的堅持下還是喝了一點。（圖／東森新聞）

她2月6在母親的陪伴下，第3次到整復所要推拿，不料這次許男突然拿出青草茶，分裝到2個杯子要母女2人喝，她與母親原本都不願意喝，但在許男的堅持下還是喝了一點，不料2人隨即出現頭暈情況，母親甚至一度癱軟在地，她驚覺情況不對勁，趁隙打電話報警求救。

警消趕到現場發現，蔡女倒在整復所的地板，蔡母則倒臥在門口，他們立刻將2人送醫治療。警方在許男整復所（兼住處）查扣青草茶、不明黑藥丸及安眠藥等物品，母女送醫後經驗尿檢驗，初步查無相關迷藥成分，血液鑑定結果則尚未出爐。

▲母女喝下青草茶後均出現頭暈、全身癱軟。（圖／東森新聞）

蔡女事後指控許男企圖下藥性侵，「一般青草茶怎麼可能，讓我們2個人同時喝下就都暈了，也想知道他到底加了什麼藥物，我們希望就是不要再有下一個受害者」。警方調查後發現，許男曾有性侵的前科，面對蔡女指控全盤否認，表示是母女倆體質問題。

警方表示，青草茶及安眠藥目前已經送到相關機構化驗，若發現有毒品成份，可依刑法191條，處7年以下有期徒刑，另外許男沒有醫師、藥劑師執照，卻從事相關的醫療行為、販售不明黑色藥丸，已經違反《醫師法》及《藥師法》，全案後續將交由南投地檢署偵辦。