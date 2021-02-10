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春節「古早味」福隆麻粩飄香一甲子　一條龍古法手工製作

▲桃園福隆麻粩製作過程，除少數原料用機器攪拌外，其餘均以手工製作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園福隆麻粩製作過程，除少數原料用機器攪拌外，其餘均以手工製作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區有家專營傳統甜品手工工廠「福隆麻粩」，每年農曆春節總是吸引大批來自全台的訂單，第二代傳人蔡清波指出，傳統甜點要維持口感就必須著重手工且不能偷工減料，依照每個製作步驟按部就班完成，「東西要好吃，就是要用心去做」，才能保持口感，贏得消費者的信賴。

▲位於桃園區潮州街的福隆麻粩直營店，雖處在市區偏僻角落，但仍讓許多在地人慕名採購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲位於桃園區潮州街的福隆麻粩直營店，雖處在市區偏僻角落，但仍讓許多在地人慕名採購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於桃園市桃園區潮州街的福隆製菓食品廠，從外觀很難看出是製作甜點麻粩的門市或工廠，目前主要是第二代的蔡清波與第三代的蔡昆哲父子，今年已七十好幾的蔡清坡表示，這門傳統甜點技術是長輩教給他的，做傳統甜點就是不能偷工減料，一定要讓客人吃到傳統的原味，光是炸菓乾這個步驟，從何時下料、何時加油加火、何時是最適當起鍋時間，看似簡單的細節，都必須得靠經驗、手感拿捏分寸才能完成。

▲福隆麻粩直營店第二代業者蔡清坡雖已七十好幾，仍常常親自上陣掌控最重要的「炸菓乾」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲福隆麻粩直營店第二代業者蔡清坡雖已七十好幾，仍常常親自上陣掌控最重要的「炸菓乾」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡清波認為，「東西要好吃，就是要用心去做，用心才感受的到好吃的麻粩應有的溫度與口感」，因為必須靠經驗與人工，一步一步完成，所以無法以機器大量生產，這麼多年仍需靠手工製作，以傳統製作方式建立起口碑。

第三代的蔡昆哲說，爸爸常說以前在他小時候，常與第一代的阿公推腳踏車，從桃園騎去大漢溪邊，再搭船去大溪老街賣，但一次只能載一簍，後來有自己的店面，許多客人都會到店裡一次買一大袋，他從幼稚園開始就幫忙包裝麻粩，因為需要人工，所以也不想做大，才能顧得住品質。

蔡昆哲指出，其中最主要的原料如花生、芝麻都是自己選料進料，自己炒、自己研磨，從原料到成品我們都能掌握與做出來，這才能讓客人吃得安心，吃得到傳統好味道。

蔡家老三蔡文哲也認為，以前曾嘗試著用機器生產，但卻因實在做不出傳統手工製作應有口感與形狀，上百萬的機器就因此塵封，最後還是選擇維持純傳統手工製作，從菓製造乾、炸菓乾、裹糖漿到裹粉料，所有製程均人力完成。

▲以手工製成的福隆麻粩，是桃園在地人年節必備甜點之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲以手工製成的福隆麻粩，是桃園在地人年節必備甜點之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

老客戶張小姐說，福隆麻粩吃起來與其他廠商不一樣，其中花生口味不但不黏牙且香氣十足，口感很綿密紮實，老人與小孩都容易入口；吳先生也說，小朋友喜歡吃花生粉口味的，花生粉帶有花生本身油脂與水份，嘗進嘴裡還會有滿滿的花生香，這是他最愛的味道。

蔡清波強調，全桃園只有他們家是一條龍的純手工製作生產線，從菓乾製作到成品包裝銷售，目前全台會做菓乾的業者不多，大多只單賣菓乾，或批貨單賣產品，很少像我們家一條龍生產製作；蔡昆哲與蔡文哲都說，這門技術是阿公傳給爸爸得，我們會持續做下去才能傳承，只要肯做，這項傳統甜點麻粩就能繼續傳到下一代，這也是他們這一代的共同心願。

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