千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

記者陳豐德／新北報導

日前台北市街頭出現許多舉牌妹，從找乾爹到找砲友都有，這股「不想努力了」風潮持續延燒，有網友就就在新北市蘆洲街頭發現一輛鮮黃色的千萬超跑R8，拉風的硬派外型吸引目光外，側車身還寫上「徵求小姊姊，滿18身材好、單身，不想努力的佳」，並附上自己IG帳號，短短幾天追蹤數就破萬，堪稱是最佳徵友神器。

▲R8車主徵友要找不想努力的單身小姐姐，吸引萬名粉絲追蹤。（圖／讀者提供）



有民眾日前在蘆洲區仁愛街頭發現一輛亮黃色的千萬超跑AUDI R8 V10，在車身兩側都用貼膜的方式印上斗大字樣「徵求小姐姐，滿18、身材好，不想努力的佳，陪我到處玩，吃住全包」等語，還附上駕駛的IG帳號，讓民眾趕緊拍下PO網，標明這根本就是「R8徵友神器」。

由於日前西門舉牌約砲友的正妹被發現其實是SWAG在徵男優，更早之前的馬尾正妹找乾爹舉牌寫「就是喝酒不用有錢，我沒喝醉不能倒」，最後也被發現只是酒店的行銷方式。此次R8駕駛徵不想努力的單身小姐姐，就被網友質疑或許又是某公司的公關宣傳方式，也有網友認為根本根本就是在炫富，引發正反論戰。

《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋該IG帳號，發現是一名匿名為「月亮」的R8車主，介紹寫著「有興趣就追起來吧」，第一篇貼文的時間為去年12月30日，貼文中的照片就是該輛徵友神器R8超跑，但照片中車身側並沒有交友訊息；此外，曝光其他照片中可看出車主是名愛貓且捲髮的年輕男子，僅僅有14篇貼文，卻吸引了1萬多名粉絲追蹤，徵友神器可說威力驚人。

▼停在車庫內的超跑還未加上徵友訊息。（圖／讀者提供）



▼燙著捲髮頭的R8車主是名愛貓人士。（圖／網友提供）



▼車主把R8車身當廣告徵友，粉絲瞬間破萬。（圖／翻攝自車主IG）

