迪士尼「神鬼售票員」2年盜走近100萬！竟獲超佛判決　原因曝光

▲美國佛州迪士尼樂園一名員工被控偷竊，最後卻只被起訴2項輕罪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國佛州迪士尼世界（下稱迪士尼）一名53歲女性售票員被指控，假裝販售遊園智慧穿戴裝置「魔法手環」（MagicBands），向遊客收取現金卻中飽私囊，在2年期間偷竊3.4萬美元（大約新台幣95.5萬元）。她被認為涉嫌嚴重竊盜，最後竟因缺乏詐欺計畫等理由，僅被判處緩刑12個月、賠償273美元（大約新台幣7600元）等罰則。

《奧蘭多哨兵報》引述警方文件報導，迪士尼提供相片、聲明書和財務文件，指控該員工2017年1月至2019年5月犯案。他們發現，該女售出門票金額比同事低，但開通的「魔法手環」數量卻特別高。內部調查人員二度假扮遊客，向其購買門票和魔法手環，卻發現對方沒有開收據，只顧把現金擱置一旁，「售出」的裝置甚至未被正確輸入系統中。

文件提到，女員工1990年代就在迪士尼工作，被逮到後立刻坦承犯案，但仍於2019年5月21日遭到解雇。她宣稱「自從父親2017年去世後，每月寄100元美金（大約新台幣2800元）回家給媽媽」，因為經濟壓力才鋌而走險。

▲53歲女嫌1990年代就在佛州迪士尼工作。（圖／達志影像／美聯社）



橘郡警長辦公室以涉嫌重大竊盜罪名為由展開調查後，認為已有足夠證據提出重大竊盜罪、謀劃詐欺的指控，迪士尼也贊同此想法。但是，橘郡─奧西歐拉郡州檢察官辦公室卻認為，此案「缺乏詐欺計畫」，嫌犯也「沒有透過假造藉口取得現金」，且「大約4萬美金的數字具有爭議」。

根據法庭紀錄，女嫌因為迪士尼內部調查的2次犯案而被指控2項輕微竊盜罪，2020年10月出庭時不予抗辯，被判處緩刑12個月與273美元罰金，另須參加社區服務與衝動控制研討課程，也被禁止回到迪士尼工作。