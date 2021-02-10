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社會 社會焦點 保障人權

恐怖鄰居3月內猛敲鍋子、播佛經！還怒噴三字經　工程師全家崩潰

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲工程師全家面對鄰居噪音騷擾、跟車及辱罵行徑，提告求償100萬，最終獲賠20萬。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名工程師阿宏（化名）與妻小今年4月至7月間多次遭男鄰居阿九（化名）以開車尾隨、到家裡貼符咒、放佛經干擾、爆粗口等行徑騷擾，相當崩潰，決定提告求償110萬精神撫慰金。對此，新竹地院審理後，判阿九賠20萬元為適當，可上訴。

判決指出，阿宏主張，阿九未經他同意就跟拍，會開車尾隨，讓他產生行車壓力，還曾在他家窗戶、樹上貼符咒及詛咒文字，並將米鹽撒在門口，而更誇張的是，阿九會一再製造噪音，像是用力敲打牆壁與鍋子、大聲播放佛經，另以「Ｏ你娘咧」、「被撞死，好去跟你爸作伴」、「懶Ｏ要顧厚好，不然你的懶O會被人夾去掛」、「你幫我抓懶還不夠資格」、「去給人家蹲腳邊」等語辱罵，種種行徑讓他們全家相當崩潰。

阿九辯稱，貼符令是為求平安，沒有詛咒他人之意，而他並沒有尾隨阿宏，他只是經常出入該道路，反倒阿宏曾到他家門口挑釁，並辱罵「兩個老人家都去死一死」，他才會拿木棍、鍋子趕阿宏離開，爆粗口辱罵對方；另外，他也提到，敲牆壁是在打蟑螂，且家中有供奉菩薩，白天短暫播放佛經，並無任何騷擾意圖。

對此，法官查出，員警曾針對阿九敲打噪音一事訪查，有住戶表示「有聽見也有看見，頻率有一週3至4天，一天最多有過2次，不一定也不定時，但就時不時就給你敲一下」等語，因此足認阿九確實妨害阿宏一家居住安寧。

至於跟車、跟拍及貼符咒等其他行為，法官認為證據不足，難認阿九有不法侵權行為，最終僅針對敲打噪音、辱罵髒話部分，審酌雙方身分、資力與加害程度後，判阿九賠阿宏全家共20萬元的精神撫慰金，全案可上訴。

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