　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／人事待風吹　國安、國防改組傳言不斷

（圖／中國時報攝）

文／陳宗逸　圖／多維TW提供

去年底以來，有關國防部長換人的風聲就不斷傳出，由於現任國防部智庫國防安全研究院（簡稱國安院）董事長霍守業，不斷向外放話僅掛職一年，如今時程已屆滿，環顧蔡英文政府國安國防高層，能夠退休任此職者，僅有現任國防部長嚴德發，故嚴德發即將下台、改由海軍出身者擔任部長的聲音不斷出現。

事實上，由於台美關係在拜登（Joe Biden）新政府上台之後，尚待磨合與相互試探，尤其拜登要如何看待台灣問題在美國利益上的佔比與性質，目前依舊無法讓人掌握，故蔡英文是否要在農曆年前後啟動國安、國防高層人士改組，恐怕還有多方考慮。但是，政壇敏感人士已經感受到，受到民進黨內新潮流系刻意栽培、扶持的現任國安院執行長林成蔚，已在部分政治動作上有所突破，林成蔚未來在國安團隊的角色，一定會有超越性的安排。

尤其，現任國防部長嚴德發，任內多災多難，光是2020年開年，就發生參謀總長沈一鳴搭乘直升機失事殉職情事，引來政治極端衝擊，甚至帶來國安危機。爾後海軍敦睦艦隊又發生新冠肺炎（COVID-19）群聚感染事件，再度造成社會動盪。敦睦艦隊事情未完，年中的漢光演習，死傷者慘重，海軍陸戰隊與陸軍航空的OH-58D墜毀事件，多位國軍菁英死傷。爾後台東志航基地F-5E戰機墜毀、F-16戰機墜海等事件，狀況不斷，依照以往政治邏輯，每件事都足以迫使國防部長下台，但因新冠肺炎疫情局勢不減反增，加上共軍機艦擾台動作不斷，嚴德發「戴罪立功」的時間不斷拖延，但也似乎到了極限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴德發：可望「功成身退」

對照馬英九政府後期，第一位文人國防部長楊念祖，僅因其論文抄襲事件，擔任部長僅六天就下台；而接任的嚴明，則只是為了讓位給馬英九屬意的「馬家軍」扛棒子高廣圻，被莫名地拉下台。故台灣國防部長一職，並未有明顯替代的邏輯性，通常都是總統、國安高層安插親信人馬、制衡敵對派系勢力的棋子。嚴德發在去年底，已經在國防部內，將其「嚴派」將領紛紛安插好位置，鋪好後路，就是準備引退的徵兆。但是人算不如天算，新冠肺炎疫情加重，加上川普（Donald Trump）連任失敗，台美軍事關係變數增大，嚴德發是否得以撐過此波改組壓力，值得觀察。

不過，由於嚴德發時代的國安、國防人事安排，是以台灣與川普政府的正向往來為基礎，嚴德發從國安會秘書長一路當到國防部長，事實上也是因為其謹言慎行、往往站在事件背後，不居功也不作秀，遇事背鍋無怨無悔的身段，深得蔡英文歡心，故才有其軍事生涯得以延續的能量。而嚴德發也利用了川普政府對台的善意，為其陸軍本家部隊爭取了許多新裝備，包括硬是向美國求購得手、預算卻編列不足鬧出笑話的M1A2T戰車案，以及還未獲美國准售的M109A6自走炮車案，都是嚴德發基於「軍種本位主義」的資源戰略一環，為陸軍爭取最大利益與曝光率，是其任內施政的最大特徵。

觀諸拜登新政府上任之後，蔡英文要如何重新針對國安、外交、國防等層面，重新與拜登團隊對話、試探與謀求合作？看來目前變數極大。以美國國務院在1月23日發表的《中國對台軍事壓力，將破壞區域和平與穩定》（PRC Military Pressure Against Taiwan Threatens Regional Peace and Stability）聲明一事來看，美國國務院刻意將「中美三個公報」在文章內提前標註，放在《台灣關係法》之前，其安排的意含相當耐人尋味，也可能是拜登政府修正川普對台路線的一個線索。

另一個指標為，極度友台的美國學者、擔任自由亞洲電台（RFA）總裁的葉望輝（Stephen J. Yates），被拜登政府剛剛上任的國際媒體署代理執行長、台裔美籍的趙克露（Kelu Chao）火速開除，就可嗅到不容忽視的煙硝味。尤其，趙克露出身國立政治大學新聞系，為資深媒體人，原本應該傾向台灣的態度，卻被使用在清算川普政府要人的工作上，可見得未來台美關係的不確定性，將逐日升高。

林成蔚：國安明日之星

蔡英文目前手中的國安團隊牌，主要的炒手為國安會秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴、外交部長吳釗燮以及現任台灣日本關係協會會長的邱義仁，這幾個骨幹之外，還包括國安會副秘書長陳文政（主要負責軍文關係）、國安會諮詢委員陳俊麟（主要負責軍政決策）和國防部長嚴德發、現任參謀總長黃曙光，目前則全力推動蔡英文「國艦國造」政策，尤其是攸關蔡政府「面子工程」的「潛艦國造」案，絕不可以有任何缺憾。

在這個國安團隊中，「老江湖」的邱義仁依舊能夠主掌所有施政節奏。蔡英文雖不信任陳水扁時代的要員，但是邱義仁在民進黨內新潮流系、國安國防文人團隊中的威望，依舊無人可敵。故邱義仁目前正大力拉抬國安院執行長林成蔚的聲望，刻意將林成蔚與國軍現任高階將領、國營企業、軍火外商等領域拉近，希望林成蔚成為「後蔡英文時代」的重要國安、國防幕僚，這已經是箭在弦上的安排。林成蔚被看好，不論國防部長未來誰屬，他將在適當時間擔任蔡英文政府首位文人軍政副部長。一旦林成蔚在國防體系養成順利，未來輪替擔任文人國防部長、外交部長甚至國安會秘書長，都是可能的安排。

而林成蔚個人與蕭美琴特質類似，皆是專業翻譯人員出身，本身對政策、施政並無堅定意見，善於聽命行事、配合層峰意見作為，這是翻譯人員保守性格使然，與馬英九、宋楚瑜的特質類似。

吳釗燮：新動向變數多

外交體系方面，在未來拜登政府新時代，吳釗燮是否還適任外交部長，也有變數。吳釗燮與上述的幕僚特質團隊成員不一樣，個人對於意識形態、施政風格有強烈堅持，且有明顯的好惡性格，在外交部長任上，其個人突出的風格，雖在川普時代頗為吃香，甚至成為台美「共秀」的一種象徵；但吳釗燮所安排人馬，在2020年5月蔡英文第二任期開始後，遭到全面挫敗，吳系人馬幾乎全都不被蔡英文任用，後期甚至淪落為電視名嘴，際遇可說頗為淒涼。吳釗燮本人雖與蔡英文有革命情感，但能否續任外交部長，變數極大。而以他與蔡英文之間的互信，若回任總統府秘書長，藉以安撫蔡英文在蘇嘉全事件後，內部無可信之人的處境，也非不可能。

面對內閣改組的壓力，目前除了拜登新政府的挑戰之外，也有來自民進黨內部的天王爭奪戰。閣揆蘇貞昌保衛閣揆之位的動作相當強硬，有意問鼎2024總統大位的民進黨內諸天王，如桃園市長鄭文燦、副總統賴清德等檯面人選，近期都受到蘇貞昌強大的政治力道所抑制。而蘇貞昌越發顯出對2024年的企圖心，蔡、蘇之間的心結也將浮上檯面，兩人間的矛盾加上民進黨內的群雄爭逐，「蘇貞昌效應」恐要等到2022年縣市長大選過後，才有獲得解套的機會。

ET快訊
藍心湄家中浴室跌倒住院！　現況曝光
台積電發紅包！　員工分紅每人平均領139萬
企鵝妹「弟弟沒隔離」被趕走！　打包離開竟開嗆
人妻「捲款偷黃金」落跑！見老公崩潰冷回：跟我睡不用錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中曝近期與另一家簽約！傳輝瑞疫苗4月到貨　指揮中心回應了

急診數飆升！童噴乾洗手「食物往嘴送」中鏢　醫曝真兇：酒精殺不死

「3生肖」春節運勢大逆襲！遇貴人發橫財...可買彩券試好運

雙鐵湧春節返鄉人潮！高鐵今晚還有1加班車　國道客運售票狀況曝

多維TW／人事待風吹　國安、國防改組傳言不斷

生日收「帆船造型」1元銀幣！他嫌破銅爛鐵　內行曝：價值破萬

多維TW／兩岸疫苗口水戰　在陸台人怎麼看

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

第一次見家長！她貼心準備「伴手禮」　卻遭男友媽嫌棄：送這什麼

年假狂刷IG　微鹼水濾鏡訴說心聲　發限動抽AirPods Pro

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

陳意涵遭林心如狠酸「薪水不如沒經驗的工班」 藍心湄挺創業：賣命給老闆不如賣給自己

陳時中曝近期與另一家簽約！傳輝瑞疫苗4月到貨　指揮中心回應了

急診數飆升！童噴乾洗手「食物往嘴送」中鏢　醫曝真兇：酒精殺不死

「3生肖」春節運勢大逆襲！遇貴人發橫財...可買彩券試好運

雙鐵湧春節返鄉人潮！高鐵今晚還有1加班車　國道客運售票狀況曝

多維TW／人事待風吹　國安、國防改組傳言不斷

生日收「帆船造型」1元銀幣！他嫌破銅爛鐵　內行曝：價值破萬

多維TW／兩岸疫苗口水戰　在陸台人怎麼看

國道「首波春節返鄉潮」下午4點後湧現　國5估晚起塞到凌晨

第一次見家長！她貼心準備「伴手禮」　卻遭男友媽嫌棄：送這什麼

年假狂刷IG　微鹼水濾鏡訴說心聲　發限動抽AirPods Pro

晶華拚內需「精品業績年增六成！」　潘思亮獲頒觀光最佳負責人獎

灰熊慘吞4連敗　莫蘭特：必須在防守端專注

超佛心！友達6000位員工提前領到退休金「還可留任」　合計發放25億元

詐騙新手法？她去超商領包裹拿到「空蛋盒」　網友反推：賣家貼心

李芷婷5年爆紅「心智45歲」過熟　嘆「上半身」零長進！

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

豆花妹終於大方談阿璞...關鍵原因曝光　情牽5年甜放閃❤️：小氣鬼

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

黃偉哲視察大台南智慧交通中心　慰勉春節執勤人員辛勞

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

快訊／本土+1！照顧死亡案907大姑確診

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

女三寶硬要擠　偷移重機摔車了

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

大雨彈炸小年夜　一張圖看全台變天

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率

牛年要「靠自己」才能有收穫　命理師：桃花糾紛頻傳的一年

住院58天！她確診康復曝：現在才感覺可怕

更多熱門

相關新聞

兩岸疫苗口水戰　在陸台人怎麼看

兩岸疫苗口水戰　在陸台人怎麼看

進入冬季後，兩岸疫情都出現波動，且官方在台灣人接種大陸疫苗的議題上還陷入了口水戰。

數位治國？　德國謹慎愛沙尼亞喊Yes

數位治國？　德國謹慎愛沙尼亞喊Yes

美對北京將採「再承認」政策？

美對北京將採「再承認」政策？

于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

維繫台美關係　需要「豬隊友」？

維繫台美關係　需要「豬隊友」？

關鍵字：

多維TW

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

即／2分2震！5.7強震警報沒響

戶頭剩66元！岳母罵三字經　下秒「霸氣舉動」惹哭網

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

翁立友又被控性騷擾！

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面