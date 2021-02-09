首爾：新冠觸確診者的貓狗若出現症狀，需接受病毒檢測

▲首爾市政府開始對出現疑似症狀的貓狗行新冠病毒檢測。(示意圖／翻攝自免費圖庫pexels)

國際中心／綜合報導

韓國首爾市政府一名公衛官員8日表示，倘若寵物貓狗出現感染新冠的疑似症狀，那麼市政府也要對牠們進行新冠病毒檢測。

《韓國先驅報》8日報導，韓國東南部城市晉州數周前出現該國首例動物感染新冠病毒案例，「感染者」是一隻貓。首爾遂於8日展開對寵物貓狗的檢測，預計韓國其他地方也會跟進。

首爾市政府負責疾病控制的官員朴有美(Park Yoo-mi)在線上記者會上說，包括一名獸醫在內的一組公衛人員會在寵物所在家庭附近進行檢測。只有當貓狗接觸過新冠檢測結果呈陽性的人類，並出現發燒、咳嗽、呼吸困難、眼睛或鼻子分泌物增多等症狀時，才會對牠們進行檢測。朴有美同時表示，大多數寵物不會顯示出症狀。

假使寵物的檢測結果呈陽性，衛生部門會要求主人將寵物在家隔離14天，而不必將牠們送往隔離場所，因為沒有證據顯示新冠肺炎可以從寵物傳染到人類，而目前新冠病毒從人類傳染到寵物身上的證據也依然有限。

倘若寵物主人因為感染新冠病毒入院治療、或者患有潛在疾病、或年事已高等原因無法照顧寵物，衛生部門會把寵物帶到首爾西部一處市立隔離場所進行隔離。 朴有美提醒首爾市民說：「遛狗時請將狗與人和其他寵物保持至少2公尺的距離，嚴格遵守戴口罩、洗手等防疫措施。」

「法新社」報導，截至目前為止，全球出現過包括貓狗在內等少數幾種動物感染新冠病毒的病例。2021年1月，美國加州聖地牙哥動物園至少有兩頭大猩猩的新冠病毒檢測呈陽性。而在全球最大貂皮生產國丹麥，2020年該國養殖水貂身上發現變異的新冠病毒，導致該國撲殺了所有的養殖水貂。