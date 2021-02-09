吳宗憲、連千毅「同框」關鍵人物曝　餐會泯恩仇！5千萬資金入袋

▲連千毅和吳宗憲同框直播向網友拜年，化解誤會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綜藝天王吳宗憲過去曾評論時下網紅「沒有經過長時間的養成，就叫做沒有素養，然後莫名其妙，拿著機器就要開始直播，然後我就叫做YouTuber，我就叫做網紅。錯，那會是個屁，是要有內容的。」引起包括館長等網紅的不滿，有直播天王之稱的連千毅更直接回嗆「你直播有沒有8萬人過？我直播最高400萬人！」雙方隔空交戰了好幾天，看似結下不小樑子。

不過日前，吳宗憲與連千毅兩人竟一起現身直播鏡頭向網友拜年，吳宗憲除誇讚連千毅是「剛學成歸國的青年才俊」，還透露兩人將合作直播推薦商品，讓不少網友大感意外，看法也趨向兩極，有人給予祝福，但也有網友酸說「沒有永遠的敵人只有永遠的利益」。

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吳宗憲日前接受媒體訪問時則提及，這場大和解是因自己與連千毅有位共同的「超重量級好友」；知情人士私下向本刊透露，外傳這位「超重量級好友」就是連千毅相當尊敬的「長輩」謝育全的老闆，知情人士指出，被稱為「傑董」的他，認為連與憲哥的恩仇不大，只要說開了就好，加上跟兩人都有交情，因此促成雙方在一場餐會中「化干戈為玉帛」。

▲知情人士私下透露，靠著「傑董」的斡旋，才讓連吳兩人放下恩怨。

連千毅面對本刊查證詢問時，談到當時與憲哥互嗆原委，則直言：「是因當時在直播界，一些有心人士不斷散播流言，導致我對憲哥產生誤會。後來從一些長輩那邊了解到，憲哥其實是個很誠懇的人。」

連千毅得知是自己會錯意後，加上認為憲哥也是長輩，所以原本就打算與憲哥在長輩邀約的餐會上和解，之所以會拖了將近一年，才在農曆年前合體同框，他尷尬的說：「其實這頓飯早在去年就應該要吃，但時間點不湊巧，那時去進修，所以才一直無法成局。」原來這場早已訂下的飯局，是因連遭裁定收押而延宕至今。

提到當日餐會的過程，連千毅則說是自己主動向憲哥表達歉意，他回憶說：「憲哥則是非常有肚量直接不計前嫌，還認為這些都是小事，沒什麼問題。」讓他頻頻稱讚憲哥「十分有雅量。」

對此，連千毅則說：「沒有這回事！其實一些長輩們知道我此次重新復出，資金會是最大阻力，所以藉由全哥（謝育全）從中協助，我們老闆早就提供了我一筆5,000萬的資金，讓公司在很短時間內就恢復正常營運，目前直播也都有幾萬人觀看。」

▲謝育全協助連千毅取得資金成功復出。

連千毅進一步透露：「從去年10月正式開賣復出後，已經有好幾組人前來洽談，其中包括演藝圈及各業界的大老闆，甚至有經紀公司開出3年5,000萬的價碼，想和我簽經紀約，但我認為目前能力還有待加強，因此予以婉拒，也相信未來我會不只這個數字。」

知情人士表示，包括謝育全在內的長輩，都要求連千毅不能像過去一樣處處得罪人，更不能將粉絲當作小弟一樣去煽動攻擊他人，必須全心經營正當的直播事業，這次也是經過一段時間的觀察後，才願意對他挹注資金。

連千毅則說：「這都是靠著全哥（指謝育全）從中協調，其他長輩才願意支持，5,000萬也不是最終的投資金額，大家都在看我復出後的表現，如果做得好，相信會有越來越多人想要投資我，因此資金問題絕不是我跟憲哥和解的因素。」



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