女網紅當牙助「已婚醫師」下令：膝蓋揉我腰呻吟　竟還被閨蜜檢討

圖、文／鏡週刊

20年很快就過去了，但也可以過得很慢。把這段時日加總，是她的一半人生有餘；她一口氣給我們講了幾個發生在這20年間的故事。大學三年級，萬思惟（筋肉媽媽）終於換掉舊有的手機門號，告別了1千多個被陌生男聲電話騷擾的日子；換新門號的關鍵是她開始打工，希望以薪水為自己換一支新的號碼。

▲丈夫猝然中風，筋肉媽媽（圖）指著工作室角落，提起某日送兒子上學後，陽光從玻璃外照進來，她忽然覺得，一定要有一部分「只為自己而活」。（圖／鏡週刊提供，下同）

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其中一處打工場所是學校旁的牙醫診所。牙醫為省成本，請來大學生打工，替代應由護士擔任的牙醫助理，萬思惟當時不明所以，應徵上了助理職缺，與其他學姐輪班。某日，空蕩蕩的診所只剩牙醫與她，醫師突然說腰痠，「妳可以幫我揉一下嗎？用妳的膝蓋揉我的腰。」牙醫趴上沙發，命她為他按摩腰部。她怔住，卻照做了，牙醫開始呻吟，她發覺不對勁，趕緊說頭痛要請假，速速離開診所。她至今仍記得那個診療間，牆上掛著牙醫師的全家福。

離開診所的萬思惟愈想愈不舒服，把事情告訴閨密。好姐妹問，其他在診所打工的學姐有遇到騷擾嗎？她答不知，因為根本不敢問。好姐妹又問：「是不是妳平常有散發一些訊息，讓那個醫生覺得妳好像有機可乘啊？」那天起，遇到任何性騷擾事件，她再也不對任何人啟齒－已經發生太多次了，被害人好像永遠都是錯的。

▲產後憂鬱症逼得萬思惟開始運動，心肺功能超差的產後婦女變成大家熟知的筋肉媽媽。圖為兒子出生後的全家福，當時她尚未開始健身。

屢遭幼體化 難抗父權職場

大學畢業後，萬思惟進入電視娛樂產業，從執行製作爬到製作人，在帶狀節目《今晚哪裡有問題》團隊待了多年。她熱愛這份工作，即使發現男性工作人員的升遷、待遇都比女性有優勢，她也不曾替自己爭取升遷。到了30多歲，已是經驗老到的製作人，圈內男性還是常喚她「妹妹」。身為專業人士卻在稱謂上屢遭幼體化，她習慣忍耐，從未加以駁斥。

萬思惟回憶，有陣子採訪市井小民的女性故事，迴響特別熱烈。印象深刻的是一名女創業家，遭遇丈夫外遇和家暴，卻始終依順丈夫，替丈夫還債，無怨無悔守護家庭。這類故事通常是收視率保證，但同時，萬思惟無法理解，她們為何願意忍耐？「她為什麼會願意一直待在老公旁邊？老公依賴她們，卻還是要把她們踩在腳底下…，女人的地位到底算什麼？」童年很遠了，她偶爾憶起那個願為愛而死的茱麗葉，但她並不喜歡那個角色，她更常想起天后赫拉，「她永遠被宙斯踩在腳底下，但她可以忍這一口氣，然後她要在某些地方，找回她的自尊。」

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