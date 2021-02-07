向夢境提問解決你的煩惱！「夢療法」4步驟方法大公開

▲向夢境提問可以解決你的煩惱。（示意圖／123RF）

文／坂內慶子

摘自／遠流出版《究極夢辭典》

任何人都能輕鬆實踐的夢療法

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1、向夢提問吧

夢不是只能等待它光臨的東西，只要你提問，夢一定會回答。現在正懷抱煩惱的人，請於睡前整理好心中的問題，祈禱「請用明天早上醒來前的那個夢告訴我解決方法」再就寢。（沒有特定煩惱的人可以略過這道步驟。）

2、試著寫下夢筆記

記錄夢境的筆記是心靈的成長紀錄。如果決定要投入夢的課題，請在枕邊放一本筆記本，將記憶尚存的夢寫下來吧。習慣以後，就算不寫筆記本而是記在手機或腦海裡，也能繼續之後的作業；但為了儘可能正確記錄夢境，一開始還是建議從寫筆記開始。

請準備沒有線條的空白筆記本，在最上端寫下編號，下方記下日期，將夢見的內容統整寫在一頁裡。以文字記錄夢中內容時不要用「過去式」，而是要用「現在式」的口吻敘述。

夢裡經常會出現不可思議的東西，有時圖像比文字更容易表現夢中情境。這種時候，在筆記上半部以文字記錄，下半部畫插圖也不錯。這裡拿來當作範本的，是一位五十多歲的男畫家所記錄的夢筆記。由於他的本行是畫畫，因此畫了很厲害的插圖；但做筆記時只要能讓自己在事後閱讀時掌握到情境就好，不用介意圖畫得好不好。

做了夢但夢醒馬上就會忘記的人，請試著在睜開眼睛後保持醒來的姿勢不要改變，靜待自己回憶起夢的內容。就算想不太起來，隨著沉浸在當下的情緒中，或許就會慢慢想起。重點是不要焦躁。

如果覺得直接寫在筆記本裡沒辦法好好整理夢境內容，之後翻開也很難閱讀的話，不妨在枕邊放便條紙。可以先在便條紙上草寫，之後再慢慢謄到筆記本上。一開始就想寫筆記，內容卻像便條一樣雜亂無章的話，會難以閱讀，也會難以進行到下個步驟。

在寫筆記時，有時常會想回憶起全部的夢，卻只有一部分的記憶比較鮮明。這種時候不用勉強自己回想，請先將記得的部分確實寫下來。會忘掉的地方幾乎都是對我們而言沒必要的事物； 就算真的無論如何都需要，之後也會換另一種形式夢見。因此， 完全不用執著於自己想不起來夢到什麼。

▲筆記你的夢境十分重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

３.感受、回味夢境

分析夢的第一步就是好好體會夢的內容，也就是試著體驗、感受夢境。因為如果直接分析夢筆記上的內容，很容易被龐雜的資訊牽著鼻子走，錯失夢真正想傳達的訊息。

如果離做完夢的時間太久，夢與現實之間就會被拉出距離，讓我們漸漸忘記做夢時的感覺，也就越來越難體驗、感受夢境。夢是對「當下的你」所提出的建言，因此請儘可能在當天內體驗、感受夢境。如果能花時間細細體驗感受當然最好，但即使只有短短一段時間能進行這項作業也無妨。

首先，打開夢筆記，像閱讀小說般試著再次回味夢境。夢裡的故事像童話嗎？還是一場歷險記或奇聞呢？先回想起這場夢是屬於哪種類型的故事吧。電影和小說的主題都是在欣賞品味的過程中才漸漸浮現，夢的體驗與感受也一樣。當主題浮現後，請試著精簡夢的內容，將能省略的地方一個個省略、簡化，統整成簡短的文章。

對這個步驟還是感到棘手的人，就請試著將夢中印象最深刻的場景畫出來吧。不要去思考「這個夢是象徵什麼」這類困難的問題，而是畫下最令你無法忘懷的場面，不用在意畫得好不好。

上述步驟結束後，無論是文字也好、圖畫也罷，請運用關鍵字辭典解讀其中的事物。此時的重點是：以最奇怪、最難懂的地方為中心開始解讀。因為這些地方時常隱藏著你不想面對的真相，也就是可能施行不易，卻能讓你人生好轉的關鍵。

體驗、感受夢境，不只用文字統整，也畫出圖像；只要從兩方面進行析，或許就能解讀出更明確的夢的訊息。

另外，我也推薦透過實際行動來體驗、感受夢境。例如，如果夢裡出現的大海令你印象深刻，就實際去海邊看看。你在海邊想到的事物，也能為解夢帶來很大的幫助。

▲夢本身就有療癒的效果。（圖／Unsplash）

4、夢運用在生活中

夢療法最重要的是將夢的真諦運用在日常生活中，付諸行動。請將從體驗、感受夢境中獲得的建議落實在生活中吧。

難得從夢中獲得許多好建議，也讓大腦能夠理解，卻沒有應用在人生中的話，最後不會有任何結果。重要的是活用這些建議，進而讓自己成長。一旦你有所成長，夢的內容也會漸漸做出相應的改變。

如果除了做夢之外什麼也不做，沒有讓自己的人生轉動的話，夢也可能會不斷傳送相同的訊息，或是判斷「這個人現在無法接受夢」，讓你變得不太會做夢也說不定。這樣就像是忽略夢境難得的引導，讓自己龜縮在一旁。只要一小步就好，請先鼓起勇氣，試著行動吧。



有位體驗過夢療的女性非常介意一場「魟魚在天空中游泳」的夢，並將其記錄在夢筆記裡。其實，她當時非常討厭自己的工作，雖然很想馬上離職卻又沒有存款，也不去找下一份工作，每天持續過著進退不得的日子。

她心想這個夢可能是在向自己傳達什麼訊息，而試著解夢。她一邊瀏覽夢筆記，一邊體驗、感受夢的內容，最令她印象深刻的果然是原本應該在大海裡的魟魚跑到天空上這件事。她利用辭典解讀這個場景，發現這是顯示自己現在「沒有腳踏實地」、「沒有待在合適的地方」。

此外，這位女性發現自己會身心俱疲，是因為自己的無理取鬧。明明也不清楚自己想做什麼，抱怨現在的工作也無濟於事。一想到這，她便對即使互不合適卻仍願意雇用自己的公司產生了感激之情，她下定決心先釐清自己想做的事，開始儲蓄轉職基金。就這樣，她說重新檢視自己的思考模式後，周圍的景色看起來也煥然一新。這位女性一點一滴找回自己過去的朝氣蓬勃，人生也開始好轉。



夢療過程中，有時也會出現儘管大腦理解，身體卻始終無法展開行動的時候。這種時候，就回到夢療法最初的步驟，試著問夢：「我該怎麼做才能活用從夢獲得的訊息，展開行動呢？」夢一定會將所需要的訊息傳送給你。



到這裡為止我介紹了解讀夢訊息的方法，但其實夢還扮演了一個很重要的角色，就是夢本身就有療癒的效果。請你也將這件事放在心上，沉浸在夢的世界裡，好好品味感受夢吧。

★本文摘錄自遠流出版《究極夢辭典：用「夢療法」解讀深層訊息，翻轉人生》，作者坂內慶子，從小體弱多病，接觸艾德格．凱西療法後才恢復健康。領悟到要保持健康，就必須要瞭解自我後，開始投入艾德格．凱西做為治療工具之一的夢研究。在因緣際會之下，以冥想導師貝蒂‧貝塔茲所著之《夢之書》（The Dream Book: Symbols for Self Understanding）做為指引，體驗到了實踐性解夢法，並於1992年將該書翻譯出版。

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