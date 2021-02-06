緬懷大愛傳承生命　奇美醫器官捐贈紀念牆整建落成

▲奇美醫學中心舉辦「器官捐贈紀念牆整建落成」活動，特別邀請捐贈者家屬與受贈者代表參與器捐牆揭幕儀式，表達對捐贈者感恩與追思，撫慰家屬心靈，傳遞更多對生命的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心「器官捐贈紀念牆」整建落成，邀請捐贈者家屬與受贈者代表參與器捐牆揭幕儀式，並藉由「奇美醫樂室內樂團」以音樂表達對捐贈者感恩與追思，期許再次擴大社會大眾對於器官捐贈理念之認同。

「可不可以有那麼一瞬間讓時間倒轉、什麼事都沒發生過一樣….」，這是許多器官捐贈者家屬心中的盼望，因為「失去」來得又急又快，即使親人過世已多年，但對親人的思念未減反增，有很多時刻，在安靜的夜裡、在節慶家人團聚時，喪親的挑戰會席捲而來。

奇美醫學中心自1999年完成第一例器官捐贈移植手術，醫療技術的持續不斷進步，而在加護病房中眾多悲歡離合的場景，醫療極限與生命盡頭的艱困與煎熬，最終在器官捐贈的選項中下定決心，一個信念的萌生與轉變，讓家屬進而找到信仰和安撫，找到陽光與寄託，同時也傳遞給受盡身體病痛、焦心憂鬱的重症疾病者重生的希望。

為感恩與懷念捐贈者大愛的精神，奇美醫學中心於2009年第三醫療大樓興建工程竣工時，於該大樓中庭設立一座器捐紀念牆，如同矗立在牆前的桂冠小天使銅像（許文龍創辦人親手雕塑）一般，承載著20年來所有捐贈者的大愛之光，以及引人瞻仰的生命故事。

20年來捐贈者與家屬的大愛情操，於1999年截至2021年1月31日止共累計共捐贈了166例，也造福760位受贈者。奇美醫學中心除器官捐贈宣導有成，亦積極持續進行牆面擴建整修，將原198面的紀念牆擴增至473面（合併院外捐贈者共使用206面），以提供器官捐贈者親屬優質的緬懷空間供捐贈者親屬追念、受贈者感恩緬懷所用。此外也新増一座觸控式多媒體展示機，其中建置『愛、傳承、生命』網站，將器捐宣導海報、影片等資料、相關活動內容皆收錄其中，並透過重製捐贈者之生命時光故事及照片在恩典迴廊中播放，傳達生命重生的感動。

奇美醫學中心於2月5日舉辦「器官捐贈紀念牆整建落成活動」，特別邀請捐贈者家屬與受贈者代表參與器捐牆揭幕儀式，並藉由「奇美醫樂室內樂團」以音樂表達對捐贈者感恩與追思，撫慰家屬心靈，傳遞更多對生命的祝福。期許透過記者會發揮媒體真善美的傳遞力量，再次擴大社會大眾對於器官捐贈理念之認同。

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