考考眼力！左右2球顏色其實「一模一樣」...都是薄荷綠

▲乍看左右球體的顏色完全不一樣。（圖／翻攝自Twitter／David Novick）

大陸中心／綜合報導

日本Twitter近日熱傳一張視覺錯覺圖，畫面可以看到，左右兩邊各有一個球體，上面都排列了小圓點，乍看左邊的球是藍色的，右邊則為綠色，不過實際上，這兩個球的顏色是一模一樣的，只是受到底色和圓點的影響，產生顏色錯覺。網友看後紛紛驚呼，「我服了！」

▲微博網友對圖片進行拆解，發現球體真的顏色都一樣。（圖／翻攝自微博）

從圖片可以看到，左邊的球配上黃色底色和紫色小圓點，右邊則相反，底色是紫色，小圓點為黃色。很多人一看過去都覺得左邊的球是藍色，右邊的球是青綠色，不過原來兩個球的顏色都同樣是薄荷綠。據悉，這則視覺錯覺圖其實是出自德州大學阿爾帕索分校教授大衛（David Novick）之手。

▲網友塗鴉解析。（圖／翻攝自微博）

此圖在微博吸引1.4億閱讀量，熱心網友對圖片進行拆解，將圖片的底色及小點移除後發現，左右兩個球真的是一模一樣，大嘆「太神奇了。」還有網友因此啟發了人生哲學，「對比很重要，對比會使你產生錯覺，獲取真相不是一件容易的事；環境很重要，和什麼人在一起，極大影響你的觀點。」