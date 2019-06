考考眼力！左右2球顏色其實「一模一樣」...都是薄荷綠

▲乍看左右球體的顏色完全不一樣。(圖/翻攝自Twitter/David Novick)

大陸中心/綜合報導

日本Twitter近日熱傳一張視覺錯覺圖,畫面可以看到,左右兩邊各有一個球體,上面都排列了小圓點,乍看左邊的球是藍色的,右邊則為綠色,不過實際上,這兩個球的顏色是一模一樣的,只是受到底色和圓點的影響,產生顏色錯覺。網友看後紛紛驚呼,「我服了!」

▲微博網友對圖片進行拆解,發現球體真的顏色都一樣。(圖/翻攝自微博)

從圖片可以看到,左邊的球配上黃色底色和紫色小圓點,右邊則相反,底色是紫色,小圓點為黃色。很多人一看過去都覺得左邊的球是藍色,右邊的球是青綠色,不過原來兩個球的顏色都同樣是薄荷綠。據悉,這則視覺錯覺圖其實是出自德州大學阿爾帕索分校教授大衛(David Novick)之手。

▲網友塗鴉解析。(圖/翻攝自微博)

此圖在微博吸引1.4億閱讀量,熱心網友對圖片進行拆解,將圖片的底色及小點移除後發現,左右兩個球真的是一模一樣,大嘆「太神奇了。」還有網友因此啟發了人生哲學,「對比很重要,對比會使你產生錯覺,獲取真相不是一件容易的事;環境很重要,和什麼人在一起,極大影響你的觀點。」

Two-color Munker illusion with small dots over large spheres, which appear to be blue and green but have exactly the same base color (RGB 49,255,233). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/IoOmvBa3Va