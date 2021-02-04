新北夫出資開店！越籍妻打烊幽會同鄉　被逮認了「我們有超過」

▲丈夫出資幫妻子開店，妻子竟然在店裡與小王幽會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市的田姓男子多年前娶了越南籍的妻子，為了完成妻子的夢想，出資幫忙開了麻油雞店，沒想到妻子竟然在店面「築愛巢」，與同鄉幽會，直到小孩無意間透露了母親尋歡，全案才曝光。

根據判決書內容，田姓男子與裴姓妻子結婚多年，育有一名子女，家庭相當幸福美滿，2019年10月時，裴姓妻子突然提議，想要開間麻油雞店，改善冬天的收入。

田男為了幫助妻子完成夢想，真的出資開了一間麻油雞店，沒想到妻子突然開始夜不歸宿，常常以「工作太累、不想往返」為由，帶著子女住在麻油雞店內。

田男原先沒有想太多，直到2020年4月時，聽到子女說「媽媽行為很怪」，調閱監視器，才發現妻子住在店裡，是為了與小王幽會。

▼田男出資開了麻油雞店，妻子竟然帶著兒女，在店裡與小王築愛巢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



裴女誇張的行為不止如此，還曾帶著子女與小王一起出遊，詢問子女「這個叔叔帥不帥？要不要這個叔叔當你爸爸」，還威脅「不可以告訴爸爸」，否則會與小王一起下狠手，「我會和叔叔一起打死你，小孩再生就有了。」

田男出資開店，還被妻子戴綠帽，氣得一狀告上法院，求償60萬元。裴女在法庭上說，的確與蘇姓小王有超過友誼的關係，但沒有發生性行為，且她的收入不高，遠在越南的父親罹癌，需要治療，丈夫要求的賠償金額太多。

法院酌情審理後認為，監視器畫面確實有拍到裴女與蘇姓小王親吻，但沒有拍到進一步的性行為，田男也沒有舉證證實2人的行為，判決裴女與蘇姓小王賠償16萬元，全案仍可上訴。

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