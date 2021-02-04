美國航太公司研發核熱推進引擎　飛到火星只需3個月

實習記者陳培鈞／綜合報導

超安全核技術（Ultra Safe Nuclear Technologies，USNC-Tech）公司提出，使用核熱推進引擎技術（nuclear thermal propulsion，NTP），讓人類只要花3個月，就能從地球抵達火星，大幅所短航行時間；還可以打開太空旅行商機。

根據CNN在4日的報導，火星的溫度比南極洲還低，且幾乎沒有氧氣，太空人在火星停留的時間越長，面臨的危險就越大；科學家們為此研究，減少航行時間的方法。

位於西雅圖的超安全核技術公司提出一個方案，利用核熱推進引擎，可以在3個月內，將人類從地球運送到火星。現今無人飛船的最短航行時間是7個月，但載人的飛行任務，至少需要花9個月。

▲核動力火箭能大幅縮短到火星的航行時間。（示意圖／達志影像／美聯社）

超安全核技術公司工程總監埃德斯（Michael Eades）表示，使用核熱動力引擎的火箭的功率和效率，是現今化學發動機的2倍，這代表太空船能飛行得更遠、更快，同時消耗的燃料也會減少。他還補充，核技術把人類的影響範圍擴展到外太空，除了讓人類能夠進行太空旅行，還可以打開太空旅行的商機。

NASA「太空技術任務部」（Space Technology Mission Directorate）首席工程師席伊（Jeff Sheehy）提到，現今多數的火箭都使用化學引擎，但往返至少需要3年。他更指出，NASA希望能盡快登上火星，並縮短太空人在外太空的時間，降低罹患輻射病、癌症，中樞神經系統和退化性疾病的風險。