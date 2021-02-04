春節將至！農委會：農產品供應充裕　防範非洲豬瘟不停歇

▲行政院4日院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣目前尚無非洲豬瘟的疫情，而中國豬、越南豬驗出陽性率高，若攜帶入境將重罰。春節將至，農委會4日表示，各邊境查緝機關將提高警覺，防疫不打烊，針對旅客行李、境外快遞及郵包做好X光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟及口蹄疫於境外；此外，春節將至，國人對農產品需求增加，確保農產品供應充裕。

農委會4日表示，農曆春節假期將至，正值國際貨物流動高峰期，亞洲地區自從107年8月中國大陸發生非洲豬瘟以來，已有12國淪陷，109年全球有希臘、巴布亞紐幾內亞、印度及德國等4個國家爆發非洲豬瘟，加上我國仍在邊境查獲豬肉產品驗出非洲豬瘟病毒核酸，顯示非洲豬瘟疫情引入之風險仍高，民眾不可忽視，各邊境單位更應嚴格把關，齊心守護我國農畜生產環境安全。

▲農委會表示，防範非洲豬瘟不停歇。（圖／農委會提供）



農委會指出，目前因全球新冠肺炎疫情嚴峻，旅客攜帶違規肉製品數量減少，但自快遞及郵包查獲違規肉製品數量並未明顯下降，我國在邊境旅客違規攜帶或棄置中國大陸及越南豬肉產品中持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示疫情引入之風險仍高。

面對即將來臨的春節，農委會強調，各邊境查緝機關將提高警覺，防疫不打烊，針對旅客行李、境外快遞及郵包做好X光機百分百查驗，阻絕非洲豬瘟及口蹄疫於境外，另也呼籲民眾提高防疫意識，共同守護這個得來不易的非疫家園。

▲農委會表示，春節農產品供應充裕。（圖／農委會提供）



另一方面，春節將至，國人對各類農產品需求增加，為充裕供應，農委會積極輔導農產品批發市場，加強掌握貨源調配及作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨；其中蔬菜供應量量能較平常日增加36％、水果增加48％、花卉增加117％、毛豬增加50％、禽肉增加8％、水產28％，整體增量供應，可充分滿足民眾年節之需求。