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鳳山少女爸164字曝「告10屁孩」原因：不是為錢、剩下的交大人解決

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲鳳山女孩遭甩9巴掌、淋多多綠霸凌。（圖／翻攝爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市鳳山一名少女遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌，影片曝光後引起公憤，網友紛紛肉搜5名霸凌者臉書洗版，同時少女父親也已經帶她到醫院驗傷，並前往鳳山分局提出告訴。事情曝光後鳳山女孩爸爸也在《ETtoday分享雲》臉書粉絲團寫下164字，表示提告不是為了錢，而是要讓這些小孩知道「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

一名網友3日深夜在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，並附上一段56秒影片。透過影片可以看到，一名少女遭多人團團圍住，其中一名男子先是大力掌摑少女，緊接著有3人拿著飲料從少女頭淋下，後來另名長髮女子伸出手瘋狂甩少女耳光，而同時，旁人還在一旁嘻笑，行徑相當惡劣。

▲▼鳳山少女爸爸在臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday分享雲）

▲鳳山少女爸爸在臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday分享雲）

影片曝光後警方火速逮到霸凌者，高雄市政府警局副局長陳書田則指出，昨（3）日晚9名嫌疑人皆已依法移送少家法院和地檢署偵辦。鳳山女孩的爸爸也在《ETtoday分享雲》臉書粉絲團留言，表示他提告的目的不是為了錢，而是為了讓這些小孩知道「不是使用暴力就可以讓人屈服」。他表示今天已經告了10位小朋友，也希望各位網友不要再私訊當事人「剩下的事情交給大人解決」。以下臉書留言：

我是女孩的爸爸 我「確定」、「正在」、「進行」「訴訟」！！我不是為了錢，我的目的是為了這些小孩知道人外有人，不是使用暴力就可以讓人屈服，這是一個很好的機會教育，今天小孩被這樣我想做父母的看到都會崩潰....我也是調適幾天才走出來，我一連已經告了10個小朋友，有新進度我也會再跟大家報告，但請各位幫忙不要私訊當事者了，剩下的事情交給大人解決

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