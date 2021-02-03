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美女醫「離婚信」字句都談錢　雙胞胎現況曝！全然不像正常孩子

黃宥嘉曾多次在節目上談論育兒辛酸，但前夫舅舅卻拿出照片表示，當時請了褓姆、移工和護士照顧孩子，家務根本不用黃宥嘉動手。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉曾多次在節目上談論育兒辛酸，但前夫舅舅卻拿出照片表示，當時請了褓姆、移工和護士照顧孩子，家務根本不用黃宥嘉動手。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉在2012年與貿易小開陳文彥結婚，豪門婚姻卻在2017年劃下句點，雙胞胎兒子的監護權則歸給女方，陳男離婚後想探望兒子，卻遭黃母不斷辱罵，甚至揚言要告無緣女婿「性騷擾」，還大聲嘲笑「陳家子孫流落在外」，種種行為也讓前夫家無比心寒。

陳男的許姓舅舅透露，黃宥嘉進門前百般討好，孩子出生後就再也藏不住拜金嘴臉，陳母曾想捐錢給慈善團體，黃卻說把善款給她就好，她甚至在家中裝竊聽器想蒐集丈夫與婆婆的把柄，離婚的關鍵也不是她宣稱的婆媳問題或教養摩擦，而是黃宥嘉認為前夫捨不得花錢在她身上。

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黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。

「我喜歡的東西都要自己買的話，我幹嘛要依靠你。」許男也出示黃宥嘉寫給陳文彥的離婚信，字字句句都與錢相關，黃宥嘉批評丈夫小氣，認為前夫存的錢不會給她用，一氣之下決定離婚，還打算「挾天子以令諸侯」，將孩子帶回娘家，逼前夫家讓步，但陳家早已無法忍受這個媳婦，2人在2017年離婚。

黃宥嘉的母親則同樣不是省油的燈，孩子監護權歸給女方後，陳文彥曾到黃家想看小孩，黃母卻大聲斥責陳家欺負女兒，陳文彥不明就裡追問，黃母卻要陳文彥別靠近，否則「告你性騷擾」，大聲嘲笑前女婿「陳家子孫流落在外」，種種行為也讓陳家心寒。

昔日佳偶成為怨偶，黃宥嘉離婚後還與陳文彥對簿公堂，指控訂、結婚時曾獲贈一克拉鑽戒、珍珠項鍊、耳環和135萬元現金紅包，她將財物首飾存放在前夫家的保險箱，離婚時要求交付這些財物遭拒，她因而指控陳文彥侵占、背信等罪，檢方審理後依不起訴處分。

但許男反駁，黃宥嘉結婚時，陳家便購置專屬保險箱，密碼也只有黃知道，黃離婚時還不忘帶走婚紗、鍋子與嬰兒推車，沒理由不拿她放在自己保險箱的珠寶，且她至今仍未放棄陳家財產，日前提出剩餘財產分配訴訟，官司仍在進行中。

黃宥嘉在2012年時閃嫁入豪門，頻繁在個人網誌放閃，昔日佳偶卻在婚後3年成為怨偶。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉在2012年時閃嫁入豪門，頻繁在個人網誌放閃，昔日佳偶卻在婚後3年成為怨偶。

陳母也曾向許男感嘆，認為黃宥嘉太過急躁，只要這媳婦沒二心、不貪心，10年內陳家就會被她「整碗端去」，最終卻因黃的貪得無厭而婚姻破局；陳文彥離婚後也懷有陰影，至今仍有親朋好友介紹女生給他，但陳對待感情越發謹慎，一旦認為對方行為有異，便寧可放棄也不願再冒險。

許男提到，目前2孩子跟著母親，7歲了卻連最基本的數學加減都不會，每天都睡到中午才起床，三更半夜還不休息，生活作息全然不像正常孩子，黃宥嘉甚至教導孩子攻擊奶奶，只盼大眾能看到黃的真面目，別讓她繼續在鏡頭前造謠。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

黃宥嘉近年頻上談話性節目，不僅談自己「不幸的婚姻」，連勝武出軌事件她也能評論一二，幾乎每晚都能看到她在電視上誇誇其談。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

▲黃宥嘉近年頻上談話性節目，不僅談自己「不幸的婚姻」，連勝武出軌事件她也能評論一二，幾乎每晚都能看到她在電視上誇誇其談。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間粉絲團）

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