美腿「短裙女」在車廂內自慰拍片　網友看完全崩潰：中招啦！

▲一名「短裙女」在港鐵上自慰。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

一名有著美腿的「短裙女」在地鐵車廂內撫摸自己，之後更拉開內褲「拿出武器」，這時候才發現原來他其實是一名男子。該影片近日在香港社群軟體上被瘋傳，引起外界討論，許多網友看到最後才發現「中招了」。

綜合港媒報導，影片全長約2分鐘，一名身穿白色連身短裙，戴著口罩、眼鏡和鴨舌帽的中長髮男子，在港鐵車廂上不斷摸自己的胸部和下體，之後更旁若無人開始自慰，最後自己結束拍攝。

影片也被傳到香港連登，許多網友原本以為是正妹，看完影片後傻眼，「有雞雞」、「勁，有蕉港女，第一次見」、「早知道先看留言再看影片了」、「開頭以為正妹淫到下體腫腫的，結果誰知道…」、「You竟然是個boy」。

港鐵發言人表示，並不清楚影片的來源及拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助。港鐵留意到有關影片後已報警，並會在有需要時配合警方的調查。

港鐵發言人強調非常重視此事件，並且呼籲乘客不應在鐵路處所內做出不雅、使人反感或造成騷擾的行為，乘客若遇到類似情況，可連絡港鐵職員或報警處理，以便提供及時協助。

根據《港鐵附例》28H條，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5000港元。

香港警方發言人表示，1月31日接獲港鐵職員報案，發現網路上流傳一段男子在車廂內的不雅行為影片，經初步調查列為「猥褻露體」，目前持續調查中，尚無人被捕。

警方強調，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1000港元及監禁6個月；而發布淫褻物品，一經定罪，最高可判罰款100萬港元及監禁3年。