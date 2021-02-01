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瘋電影／靈魂急轉彎　尋找來到世上的使命

文／賴賴

▲▼靈魂急轉彎。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是大人看的動畫作品，非常深厚的哲學內涵，談的是人生的意義，個人最喜歡的是在片中所有的導師，以簡單線條呈現，相當有內涵且用心意義的深度構圖，雖然只是單純的一線圖構成，正是哲學中所呈現的思想所在，以最簡單的思維去解決最複雜的習題，高智慧的呈現方式，不論在劇本端或是美術設計都在整體思考範圍裡，而又以爵士音樂作為整部電影的背景，紐約一個藝術之都，爵士音樂的大本營，整部電影簡單卻又燒腦，非常適合現在這個時代年輕人，在精神好的時候去觀賞，就像讀一本好書。

等好久的皮克斯終於推出這部新作，似乎動畫師在長期構思劇本和影像時，會進入哲學思考模式，日本許多動畫大師都是越來越深度，而以兒童為基本TA的迪士尼，照顧到年輕人的需求，在這個疫情時代社會經濟動盪的大環境，正需要這種心靈雞湯的能量來安撫療癒疲累的心情，電影流暢好看，是一部需要細細咀嚼思考的內容，比起娛樂片更適合文青，五顆星推薦的好作品。

在死亡之前要找到的生命火花是什麼？是每一秒鐘都盡情地好好活著。

片　　名：靈魂急轉彎
英文片名：Soul
類　　型：動畫、劇情
上映日期：2020-12-25
片　　長：01時47分
導　　演：彼特達克特(Pete Docter)
演　　員：傑米福克斯(Jamie Foxx) 、 蒂娜費(Tina Fey) 、 理查艾尤德(Richard Ayoade) 、 安琪拉貝瑟(Angela Bassett)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

本片由金獎導演同時也是現今皮克斯的創意長彼特達克特執導，他可以說是皮克斯的創意指標，從玩具總動員系列到怪獸電力公司、天外奇蹟與腦筋急轉彎這些作品就可知道他說故事的功力，這次原創故事的《靈魂急轉彎》 更是會顛覆觀眾的想像。

《靈魂急轉彎》 故事想探討一個非常抽像的話題- 人的靈魂! 因為在我們來到這個世界前，都會在一個「關於你研討會」參加培訓，在這裡，靈魂會被賦予特徵、興趣和能力、以及基本的性格屬性，正是這一切，造就了你的樣子。

一但準備就緒，你的靈魂就畢業，隨後降臨到這個世界，開啟有意義的一生。但在故事主角喬賈德納的身上，卻出了差錯，他是天生的爵士鋼琴好手，卻一直不得志，只能在中學擔任樂團老師的工作，有一天，他獲得了千載難逢的演奏機會，還沒享受到成功的果實，就失足受傷陷入昏迷，一系列的陰錯陽差，喬來到了投胎先修班，被誤認為是啟發新靈魂的導師，並碰到了始終無法在投胎先修班畢業的靈魂22號，師徒二人想盡辦法要讓喬回到真實世界，這場特別的旅程，更讓喬重新審視人生的意義…

▲▼靈魂急轉彎。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲終於才華被發現，終於有機會和偶像一起表演。

▲▼靈魂急轉彎。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲爵士音樂在紐約，是藝術靈魂，連學校課程都有安排。

▲▼靈魂急轉彎。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲每個靈魂都有機會再次去投胎，但執著於與偶像表演的喬賈德納，必須清醒過來去赴約。

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