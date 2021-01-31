「3生肖」橫財加身有夠旺！　2月前8天是關鍵

▲3生肖在2月初前8天財源滾滾來。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

新年將至，許多人都希望能趁著過年前迎來好運，讓這個年也能更好過。搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》就指出，2月初前8天，屬「這3生肖」的人財運會來到最旺之時，而且是百年一遇的橫財加身。

搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》的文章中指出，今年生肖屬狗、猴跟蛇的人，在2月最初的8天，財運將會旺旺來，不僅如此，這財運可不是普通的財運，而是百年一遇的橫財，更有可能會富貴流油，讓你有個好年可以過。

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屬狗的人普遍待人熱情又周到，在未來8天的運勢方面，受到「小天罡」吉星的庇佑，生活中的喜事不斷，還會有貴人前來相助，財運方面則是會三番五次的獲得中獎機會，而這百年一見的橫財還能夠累積不少家產，讓財庫能越來越飽滿。

屬猴的人在未來8天的運勢方面，於愛情會美滿甜蜜，財運的部分也屬於百年一遇的橫財機會，有很大的機率中獎，在工作上面會受到上司的關注，如果好好抓住機會努力，未來有希望能有獲的更大的財富。

屬蛇的人在今年前半年的運勢上，整體不算順利，但未來8天還是能遇到財運上門，生活上也會苦盡甘來，但在工作方面容易與上司出現分歧的情況，應該要合理的與人溝通，才會步步高升、家業興隆。