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社會 社會焦點 保障人權

草莓控搶匪「錢、草莓都要」！大湖警防搶演練不忘推銷特產

記者陳羿妏／苗栗報導

年關將近，苗栗縣警察局大湖分局29日以結合大湖鄉農特產品的方式，辦理金融機構防搶演練，盼以有趣又不失逼真的內容，加深民眾印象，藉此達到防制犯罪，也同時推廣大湖鄉知名農產品草莓。

▲▼搶錢也搶草莓。（圖／警方提供）

▲苗栗縣大湖警分局進行防搶演練，同時推廣當地農產品草莓。（圖／警方提供，下同）

苗栗縣警察局大湖分局指出，為了提升金融機構員工自我防衛，以及強化員警因應搶案狀況處置能力，結合大湖地區農會新開辦事處，因此實施金融機構防搶及警方攔截圍捕狀況演練，展現警方全力加強年節金融機構安全維護與打擊犯罪的決心。

▲▼搶錢也搶草莓。（圖／警方提供）

大湖分局提到，此次金融搶案模擬狀況，是由2名員警戴上頭套，假扮成草莓控歹徒，持槍侵入大湖地區農會新開辦事處行搶，而過程中他們不只搶錢，還要搶草莓，讓民眾看完直呼「很好笑，也很逼真」、「大湖草莓真的好吃耶！」

▲▼搶錢也搶草莓。（圖／警方提供）

大湖分局表示，平時本分局與金融業者經常保持聯繫，並時常提醒防搶觀念，加深金融機構行員警覺性及應變能力，展現犯罪零容忍，藉由狀況模擬演練強化業者警覺性及應變能力，同時也呼籲，詐騙集團常假冒警察、檢察官監管財產行騙，及「假交友投資真詐財」、「猜猜我是誰」的詐騙手法，希望業者也能多關懷提問，減少民眾受騙。

▲▼搶錢也搶草莓。（圖／警方提供）

另外，分局長廖志明也呼籲民眾接獲可疑詐騙電話，請立即撥打165反詐騙專線查證，行員發現臨櫃民眾不停講電話、神色緊張及提領較大金額等疑似遭詐騙行為，除給予關懷詢問外，並立即通知分局共同遏止詐騙，110年會加強重要節日金融機構安全維護，民眾提領現金，請撥打110電話，本分局會立即派員協助護鈔，保障民眾財產安全。

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