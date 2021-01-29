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美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣

▲▼美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋，49折限量4千組開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

春節將近，各大通路紛紛推出福袋，而美廉社今（29）宣布首度與誠品酒窖合作，打造高檔酒福袋，千元就能入手2款高檔酒，最低等於市價49折，限量4千組在除夕 (2/11)開賣！而全聯今年將於2月12日大年初一早上9點在全台門市開賣福袋，更祭出保時捷、特斯拉夢幻車款「雙頭獎」。

誠品生活餐旅事業群總經理吳明都提到，其實現在過年大家吃不了這麼多年菜，因此建議「不要再買年菜了」更笑說別被那些行銷手法騙了，不過稍微酸的酒很適合搭配年菜。

▲▼美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲美廉社首度合作誠品，推出千元福袋一次入手2款高檔酒。（圖／記者林育綾攝）

此次聯名合作福袋，由誠品酒窖精選來自紐西蘭、義大利、法國隆河等13支精選葡萄酒，並與美廉社進口葡萄酒做搭配。誠品酒窖精選酒款中有多瓶市售價超過仟元，其中最貴的就要價1350元；而美廉社搭配的則是推出上市就一度造成缺貨的明星新品「西班牙聖瓦勒羅酒莊卡麗農那DO格納希」，葡萄酒達人評價口味豐潤順口，單寧適中，優雅細緻，還有巧克力風味做收斂。

2支酒價格就破千元，而福袋中也隨機搭配誠品生活出品的風味級濾掛式咖啡、美廉社旗下自有品牌心樸市集無調味堅果與果乾，整組福袋超值優惠1000元，等於最低下殺49折，全台限量4000組，自除夕 (2/11)到初五(2/16)在美廉社門市販售，售完為止。

另外美廉社電商平台「GO美廉」，同步獨家推出誠品酒窖5款3千元福袋，嚴選2到3瓶市價約4500~5200元葡萄酒款，任買1款現賺1500元，3仟元福袋同樣在除夕 (2/11)凌晨零點在線開賣。

▲▼美廉社首度合作誠品！千元入手2款高檔酒福袋　49折限量4千組開賣（圖／美廉社提供）

▲美廉社首度合作誠品，推出千元福袋一次入手2款高檔酒。（圖／美廉社提供）

而全聯今年則日公布新春福袋首次祭出「雙頭獎」，價值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」和354萬元的「 保時捷 Porsche Cayenne」2台夢幻車款，另還有22名的新騎獎「台鈴智慧雙輪eReadyFun」市值7萬4980元，總獎項共有222名，總價值近千萬，福袋共12萬個，將於2月12日大年初一上午9點在全台門市開賣，下午1點直播開獎。

▲全聯新春福袋首次祭出「雙頭獎」，消費者有機會抽中市值333萬元的「特斯拉Tesla Model X」、市值354萬元的「保時捷 Porsche Cayenne」。（圖／記者林育綾攝）

除了雙頭獎，全聯今年還準備了22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，每部市值74,980元；加上餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項共有222名，總市值將近千萬，對比去年總獎項數多了一成，總市值更多了2倍多。

▲全聯今年販售2種價格不同福袋，分別為售價200元的「福利熊生肖福袋」總共10萬個，以及售價1200元的「萬國通路福箱」總共2萬個。（圖／記者林育綾攝）

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市同步開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，分別為售價200元的「福利熊生肖福袋」總共10萬個，以及售價1200元的「萬國通路福箱」總共2萬個，兩種福袋都有機會抽到「Porsche Cayenne」與「Tesla Model X」夢幻頭獎，以及22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，還有198名的特別獎項。

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