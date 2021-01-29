侯友宜：寒流來襲！30日起全民免費施打流感疫苗





▲侯友宜主持疫情應變會議。（資料照／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜29日在新冠肺炎第109次應變會議宣布，30日起全民免費施打流感疫苗，請市民儘速至合約院所及衛生所施打。

依據疾病管制署監測資料，1月17日至1月23日全國類流感門急診就診共3萬9,656人次，較前一週上升5.6%。本週又會有一波冷空氣南下，氣溫將明顯下降，容易增加流感和上呼吸症狀患者。加上春節將近，民眾返鄉團聚，侯友宜責請衛生局持續宣導民眾，30日起全民都可以到合約院所及衛生所施打公費流感疫苗。

對於住在長照機構的長者及身障人士以及兒少機構的孩童健康安全，截至1月26日，社會局針對8大面向、33小項進行防疫查核，39家全數合格。侯友宜指示社會局持續查核社福機構相關防疫措施，若有不符合防疫措施的項目，請查核到機構符合防疫規定為止，切勿輕易結案。

此外，在防疫旅館方面，新北市雖然只有1千5百多間，但因為有步驟，有段落，有方法，採取集中式調配，所以不僅可以供應新北市，同時可以支應離島，甚至支援中央一百間，完全做到只要是新北市民一定可以滿足住宿。同時，在參考各區里長聯誼會里長的意見後，今年新北市里環境認證競賽取消辦理。