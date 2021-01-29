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網紅珠寶品牌爆「淘寶貨高價賣」　黑歷史全曝光！1比1複製貼上

Hannah Jewelry商品（左圖）遭網友指控是淘寶貨（右圖），怒批根本是暴利。（翻攝自Dcard）

▲Hannah Jewelry商品（左圖）遭網友指控是淘寶貨（右圖），怒批根本是暴利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣一名網紅Hannah Huang自創珠寶品牌「Hannah Jewelry」，日前遭爆自稱「自己設計」的飾品，皆為淘寶買來的廉價品，拼湊後再轉高價賣出，事件爆發後她曾直播宣稱遭他人惡意中傷，但隨即被網友發現品牌緊急下架官網上的淘寶款。由於該網紅近日在台北開設新店面，過去的黑歷史再度被翻出來「複習」。

一名網友在Dcard發文表示，Hannah Huang將自己的品牌定位為「輕珠寶設計師品牌」，並主打用料高級、精緻、獨特設計等，但其實那些飾品都是從淘寶上買來的廉價品拼湊出來的，再以10至20倍價格賣出，甚至曾進駐誠品、遠東百貨設櫃。

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Hannah Jewelry官網很有質感。（翻攝自Hannah Jewelry官網）

幾年前Hannah Huang遭爆賣淘寶貨後，一度在社群網站引起反彈，她便開直播表示自己遭人惡意中傷，並澄清沒賣淘寶貨，全部都是自己設計的，怎料，事後被網友發現偷偷下架遭抓包的淘寶款商品，而部分「淘寶直送」飾品，在官網上也將「Hannah設計款」等字刪除，讓原PO大酸「言下之意：我沒說這是我設計的喔」。

原PO生氣表示，用淘寶材料其實沒什麼，但到處宣傳自己是「輕珠寶設計師品牌」，不斷吹噓自己的材料獨特、高級、外面找不到，價格更媲美真正自己設計、開發配件的輕珠寶品牌，卻用淘寶的廉價材料，更連自己設計加工都沒有，「真的好意思說自己是台灣手作飾品領導品牌嗎？」

網友翻出Hannah Jewelry商品（左圖）與淘寶貨同款。（翻攝自Dcard）

網友翻出Hannah Jewelry商品（左圖）與淘寶貨同款。（翻攝自Dcard）

網友翻出Hannah Jewelry商品零件（左圖）根本就是淘寶貨。（翻攝自Dcard）

網友翻出Hannah Jewelry商品零件（左圖）根本就是淘寶貨。（翻攝自Dcard）

曾經購買過Hannah Jewelry商品的人更成立臉書社團「Hannah Huang抄襲受害聯盟」，分享自己的「受害經歷」。近日Hannah Jewelry成立台北永康店新店舖，這段黑歷史又被網友翻出來，看她是否又會繼續高價轉賣淘寶貨，並希望不要再有人受騙。

有網友分享自己購買Hannah Jewelry的經驗，指出褪色嚴重、品質不佳。（翻攝自Hannah Huang抄襲受害聯盟臉書）

有網友分享自己購買Hannah Jewelry的經驗，指出褪色嚴重、品質不佳。（翻攝自Hannah Huang抄襲受害聯盟臉書）

文章一出，不少網友紛紛留言指出她這樣根本是暴利，「她賺爆了！有夠缺德⋯還假裝是自己設計的」「希望不認識他的人不要再受騙了！！」據了解，不只Hannah Jewelry被抓包賣淘寶貨，另一品牌kila kila也被網友翻出高價轉賣淘寶貨，「我在kila買了至少到2萬吧⋯但是同樣的東西淘寶只要1萬就好了」「之前很喜歡kilakila的飾品買了一大堆，後來發現真的比淘寶還要貴很多」。

kila kila也被爆高價轉賣淘寶貨。（翻攝自Dcard）

對此，本刊聯繫Hannah Jewelry粉絲專頁，後由窗口Kate回應表示，這些指控都不是事實，並質疑有集團在後面操作，已找律師處理，她並指控爆料人士為假帳號，因此至今都抓不到幕後黑手。


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