22歲高雄男自摔「撞斷消防栓」慘死　當地人曝：事故地真的危險

▲22歲高雄男騎重機自撞慘死。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市中山大學防波堤27日晚間發生死亡車禍，一名22歲黃姓男子騎乘重機要去與朋友見面，不料卻在防波堤附近不明原因自撞消防栓，造成他當場重傷且失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。事件經媒體報導後，有當地網友表示，車禍現場是一個小圓環，若不清楚路況真的很危險。

事件發生於27日深夜10時許，黃男與友人相約在中山大學防波堤一處路段碰面，不料友人在約定地點等待時突然聽見一聲巨響，查看後才發現他倒臥防波堤便道旁，路旁的消防栓還被撞斷，嚇得趕緊報警處理。警消人員趕到後發現，黃男傷勢嚴重且已失去生命跡象，腿部、腹部都有明顯傷口，送醫後仍宣告不治。

▲強烈的撞擊力讓消防栓都斷了。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方初步判定，黃男當時騎著跟朋友借的重機，行經該路段時不明原因打滑，才會失控撞上路旁的消防栓，詳細原因待進一步釐清。家住大寮的黃父接獲通知趕來認屍，透露兒子高中畢業後便沒有再升學，從事自由業，出事之前兒子並沒有交代要去哪裡，如今接獲死訊心碎不已。

事件經媒體報導後，有網友在臉書地方社團「高雄大小事」轉貼消息，有人說「跟我想的差不多，那邊小圓環沒清楚路況真的很危險，尤其晚上視線不良」、「那邊晚上一群人都在來回騎，一堆排氣管比大聲」、「那邊地上沙子很多，容易打滑」、「那沙子超多的，還是騎慢點吧。」