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台灣世界第一紀錄「負面一堆」　他查資料看傻：問題也太多了

▲臺北101大樓（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣世界第一紀錄「負面一大堆」，他傻眼：「有這麼差嗎。」（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

提到台灣世界知名的東西，許多人會聯想到台灣美食、健保制度，還有像單車（腳踏車）、造船、半導體等產業也是世界一流。一名網友日前在逛維基百科時，發現台灣的「世界第一」紀錄相當多，不過有許多是負面紀錄，像是少子化、醫療訴訟率等，文章分享後立刻引發網友熱議。

原PO日前在Dcard表示，他日前「無聊滑維基百科，發現台灣的世界第一紀錄挺多的，而從他分享的截圖來看，像是近視率42%達到世界第一、大腸癌罹患率全球第一、離婚率亞洲第一，另外還有如少子化、機車密度、超商密度、滑手機時數、醫療訴訟率、交通罰單等，均曾經奪下全球第一紀錄。

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▲▼台灣的「世界第一」紀錄？他看維基百科驚呆：原來這麼多。（圖／翻攝自dcard）

▲網友原文。（圖／翻攝自dcard）

其他網友看了文章後紛紛表示，「如果這些是真的，那台灣的問題也太多」、「補習班的密度也是近乎第一吧」、「詐騙集團也世界第一」、「違規禁不起檢討也是第一喔」，也有人說「好的一堆，爛的也一堆」、「也是有好的啊，壞的我們繼續改進」、「台灣也有很棒的產業啊，不用這麼沒志氣。」

此外，由於維基百科的頁面是所有人均能動手編輯，因此原PO找到的資訊未必一定是正確的，像是依經濟部統計處資料，台灣超商密度位居世界第二、韓國才是世界第一；至於離婚率，根據內政部統計資訊，台灣2003年曾經拿下亞洲第一、世界第二，但目前已經被大陸超越。

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