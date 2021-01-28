　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

注射、針頭、扎針萬用圖（圖／達志影像）

▲醫生注射藥物謀殺病人。（示意圖／達志影像）

記者劉亭／編譯

義大利新冠肺炎災情慘重，醫院收治許多病重，一名47歲醫生竟然為了空出更多病床，利用藥物殺死了2名病人，並且有另外3人也疑似被他所謀殺，而揭發這一切駭人行為的，是幾張匿名求救紙條。

根據太陽報報導，義大利醫生莫斯卡（Carlo Mosca）任職於布雷西亞省（Brescia）蒙蒂基亞里（Montichiari）一間醫院的急診室，當地部分屬於災情最嚴重的倫巴底（Lombardy）區。

檢調單位收到匿名求救便條紙，上面寫著「你們必須調查莫斯卡醫生，他已經瘋了」、「他為了空出病床正在殺害病人們」，因此引起了他們的懷疑，展開長時間的祕密調查。

61歲的巴西（Natal Bassi）以及80歲的佩拉提（Angelo Paletti）於第一波的新冠肺炎疫情中死亡，檢調單位把他們的遺體從棺材中挖出來，對他們的醫院紀錄進行重新檢驗，之後展開突襲行動，把莫斯卡逮捕歸案。

莫斯卡到案後坦承，對罹患新冠肺炎的2名病人施打麻醉劑加上神經肌肉阻滯藥，導致他們死亡，好釋放更多病床。據了解，這些藥很常被用於使用呼吸機的病患上，但從醫療紀錄可看見，兩人都沒有插管，因此發現破綻。

調查官柯維（Angela Corvi）表示，莫斯卡醫生對於自己在做什麼「完全了解」，並且也有能力進行謀殺，而莫斯卡的動機是「騰出床位，在體力和心理上對工作人員人力產生幫助」。

ET快訊
快訊／美股暴跌　台股早盤重挫逾300點！台積電跌破600元
快訊／周子瑜台灣住家遭小偷！　家中物品被丟網拍賣
甩渣男拜月老！買飲料秒遇「天菜店員」搭訕一句話　呆妹崩潰逃跑
軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

美國土安全部警告「暴力威脅加劇」　全國警訊發布維持到4月底

台灣防疫成果再登外媒　斯洛伐克大報大篇幅報導

英新冠疫苗工廠收到「可疑包裹」　部分人員急撤拆彈小組進駐

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

馬斯克面試1招找真人才　親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

醫護很衰！男「拒戴口罩闖ICU」帶走病危家屬　怒譙：病毒不存在

快訊／周子瑜住處遭竊 「簽名」產品網路叫賣　高雄市刑大10點說明

李多熙貼身洋裝上胸口「連開3個洞」　驚人長腿洩壓倒性氣場

布拉格市長宣布深化台灣夥伴關係　科技創新、氣候變遷實質合作

新世代HR-V全車標配Honda Sensing　台灣未來售價創新高？

快訊／早盤重挫逾300點！台積電跌破600元　大盤失守15500關卡

頭城新飯店！「蘭陽烏石港海景酒店」2/1試營運　客房能180度看海

為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光

快訊／周子瑜台灣住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

兇猛紅衣女鬼醫院索命！　6病患吊點滴「一週內全往生」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

面試1招篩人才！馬斯克親曝技巧剔除履歷騙子

Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

登上CNN！台中居檢外出男罰100萬　網：美國也該這樣

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

美國歐舒丹「負債45億」申請破產　台灣公司回應了

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

網紅PO影片太辣　慘遭醋丈夫射殺

連15天0確診！這國總統霸氣宣布：已戰勝病毒

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

貴妃露毛照　意外曝光泰王特殊愛好

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

美股10月來最大跌幅！油價回吐漲幅

印尼火山狂噴30次　驚見岩漿河

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

「假摔姐」馬路對決轎車　神演技震驚網友

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面