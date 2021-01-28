為空出床位！義大利狠醫毒死2病人　「驚悚求救字條」內容曝光





▲醫生注射藥物謀殺病人。（示意圖／達志影像）

記者劉亭／編譯

義大利新冠肺炎災情慘重，醫院收治許多病重，一名47歲醫生竟然為了空出更多病床，利用藥物殺死了2名病人，並且有另外3人也疑似被他所謀殺，而揭發這一切駭人行為的，是幾張匿名求救紙條。

根據太陽報報導，義大利醫生莫斯卡（Carlo Mosca）任職於布雷西亞省（Brescia）蒙蒂基亞里（Montichiari）一間醫院的急診室，當地部分屬於災情最嚴重的倫巴底（Lombardy）區。

檢調單位收到匿名求救便條紙，上面寫著「你們必須調查莫斯卡醫生，他已經瘋了」、「他為了空出病床正在殺害病人們」，因此引起了他們的懷疑，展開長時間的祕密調查。

61歲的巴西（Natal Bassi）以及80歲的佩拉提（Angelo Paletti）於第一波的新冠肺炎疫情中死亡，檢調單位把他們的遺體從棺材中挖出來，對他們的醫院紀錄進行重新檢驗，之後展開突襲行動，把莫斯卡逮捕歸案。

莫斯卡到案後坦承，對罹患新冠肺炎的2名病人施打麻醉劑加上神經肌肉阻滯藥，導致他們死亡，好釋放更多病床。據了解，這些藥很常被用於使用呼吸機的病患上，但從醫療紀錄可看見，兩人都沒有插管，因此發現破綻。

調查官柯維（Angela Corvi）表示，莫斯卡醫生對於自己在做什麼「完全了解」，並且也有能力進行謀殺，而莫斯卡的動機是「騰出床位，在體力和心理上對工作人員人力產生幫助」。