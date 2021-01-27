有自由座！高鐵228連假「加開102班車」　1/29開放訂票

▲高鐵228連假加開加班車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年228和平紀念日有三天連假，台灣高鐵公司規劃自2月26日至3月2日為疏運期，將加開102班次列車（南下49班、北上53班），總計5天提供838班次列車。旅客可自1月29日凌晨零時起訂票。高鐵說明，連假期間依然販售自由座車票。

高鐵公司表示，旅客可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司指出，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

▲進入高鐵車站都須戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容，輕鬆規劃超值的高鐵旅程。高鐵呼籲，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位、購票，以節省寶貴時間。

高鐵公司提醒，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。