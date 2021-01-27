桃園旭富製藥大火原因曝　新北稽查火災爆炸預防「30家全不合格」　

▲新北預防火災爆炸勞檢「全數不合格」。（圖／勞工局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市勞動檢查處去年實施火災爆炸危害預防專案檢查，針對30家事業單位實施「先輔導後檢查」，初檢發現事業單位全部違反作業安全規定，缺失項次達159項，其中以火災爆炸及化學品管理缺失項目最多，達69項次，佔有43%。

勞檢處表示，去年底旭富製藥桃園廠大火震驚各界，分析火災爆炸案災害發生原因，主要為事業單位欠缺使用及處理易燃液體、氣體的安全認知，且對作業環境危害辨識能力亦明顯不足，因此，特別邀集火災爆炸專家及學者陪同對相關廠商實施輔導及檢查，希望透過專家學者的專業知能，督促並輔導事業單位落實防災措施，以降低勞工作業風險，預防職業災害的發生。

勞檢處表示，經發函輔導改善並實施追蹤檢查後，改善率達92%，不過仍有2家事業單位，包括擁立企業股份有限公司及信綺絲織廠股份有限公司，未能於期限內改善缺失，已各處以3萬元罰鍰，並將持續追蹤至全部改善為止。

經專案檢查後，有2家事業單位遭罰鍰處分，原因都是工作場所有易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留疑慮，卻未採取通風、換氣措施，或未使用具有防爆性能電氣機械、器具或設備。

勞檢處呼籲，火災爆炸危害容易造成重大財產損失及人員傷亡，災後場景常令人怵目驚心，雇主應做好下列事項，包括一、對有易燃液體蒸氣或可燃性氣體等滯留的作業場所，應採取通風或換氣等措施，並使用具有防爆性能的電氣機械、器具或設備。

二、高壓氣體的使用或貯存應加固定並妥為處置。三、應加強現場危害性化學品的管理，如張貼危害標示及提供安全資料表等。否則一旦發生職災，雇主除應承擔行政責任外，亦須負起民事賠償及刑事過失責任。提醒事業單位確實做好防災措施，避免火災爆炸意外的發生。

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