北市主委週末投票憂群聚？　民進黨：每小時人流27人遠不如超商

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對31日民進黨台北市黨部主委投票防疫規劃，民進黨發言人顏若芳27日指出，去年黨職人員選舉投票時，民進黨已有相關防疫配套措施；而當天選舉人數為17,586人，共12個投開票所，投票率若15%，每小時平均人流約27人，遠不如一般超商。

民進黨31日將進行台北市黨部主委選舉，僅有新境界文教基金會執行長吳怡農顏一人登記參選。對於當天的防疫規劃，顏若芳表示，中央黨部也會請台北市黨部辦理投票作業時，必須遵照中央流行疫情指揮中心有關防疫與社交距離之規範，並參照中選會辦理投票防疫措施建議，做好事前宣導，投票當天現場落實防疫措施，依照去年經驗，以避免群聚而增添防疫之風險。

顏若芳表示，依照過去投票經驗，2019年1月民進黨黨主席補選時有兩位候選人，國內投票率16.76%，台北市投票率約23%。這一次台北黨部主委選舉為同額競選，且只有台北市進行投票，加上疫情的因素，投票率應會降低。

顏若芳表示，1月31日投票選舉人數為17,586人，全市規劃設置12個投開票所，投票率若預估為15%，投票時間8小時計算，每個投開票所每小時平均的人流約為27人，「這樣的人流遠不如一般超商，選務工作可以做好防疫準備，不至於產生群聚問題」。

▲吳怡農登記參選民進黨北市黨部主委。（圖／記者林敬旻攝）