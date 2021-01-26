阿根廷發現9800萬年前恐龍化石　體重超過77噸巴塔哥巨龍

▲比巴塔哥巨龍已經夠巨大了，新發現未知的恐龍化石，活體可能比牠還巨大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

古生物學家近日於阿根廷巴塔哥尼亞的內烏肯省（NeuquénProvince）發現，有一個9800萬年歷史的泰坦恐龍（Titanosauria）的化石遺跡，並認為這是有史以來地球上最大的生物之一，且超過超過巴塔哥巨龍（Patagotitan mayorum）的體重與大小。

根據美國《CNN》報導，這個巨大的恐龍化石殘存在坎德拉羅斯組中，是沉積在礦床中的一種化石遺跡，牠尾巴的24個椎骨、骨盆和胸帶的構造屬於霸王龍的一種，是由蜥腳類組成的大型恐龍，特徵是體積大，脖子和尾巴長。

▲巴塔哥巨龍以體型龐大而著名，體重達77噸。（示意圖／翻攝自維基百科）



《白堊紀研究》顯示，許多專業學家相信，這種生物是有史以來發現的最大蜥腳類動物之一，長度與大小都超過巴塔哥巨龍。古生物學家亞歷杭德羅·奧特羅（Alejandro Otero）表示，希望在未來的野外旅行中可以發現更多恐龍的骨骼，讓這些化石可以透過拼湊，更能精確的研究出完整的個體與特徵。

據了解，巴塔哥巨龍是有史以來世界上最大的陸生動物，身長約37公尺、體重達77噸，肱骨長1.675公尺，小於其他泰坦巨龍類，如南方巨像龍（1.76公尺）和潮汐龍（1.69公尺）。