　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

末代皇后太寂寞！私通2侍衛生下女嬰　皇帝暴怒「扔鍋爐弄死」

▲▼ 溥儀,婉容。（圖／翻攝自維基百科）

▲溥儀和婉容的合照。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

郭布羅‧婉容是末代皇帝溥儀的妻子，也是中國歷史上最後一位皇后，身份尊貴的她最後卻與侍衛有私通的嫌疑，甚至產下一個女嬰。溥儀發現後，氣得將剛出生的嬰兒丟進鍋爐弄死，而婉容得知後受到極大打擊，僅僅2年的時間，昔日如花似玉的女子變成完全不能控制自己的瘋子，最後病逝時不過41歲。

▲▼ 溥儀,婉容。（圖／翻攝自維基百科）

▲婉容在溥儀身邊吸菸。（圖／翻攝自維基百科）

婉容長相清秀、穿著時髦，由於父親是內務府大臣榮源，母親恆香是愛新覺羅氏，她自小就接受傳統的貴族教育，以及美國教會學校教育，不僅琴、棋、書、畫樣樣精通，也說得一口流利英文，出眾容貌與才華名聞滿清貴族。

婉容18歲那年嫁給年僅16歲的溥儀，經常帶著他西餐、看電影等，認識西方文化，然而溥儀被淑妃文繡「休」了後，把所有的責任推給了婉容。在溥儀的冷漠甚至限制自由下，婉容寂寞空虛冷還心痛不已。

婉容患有遺傳性精神病，她的父親榮源曾患此疾，後用鴉片治好了精神分裂，所以在溥儀的同意下用鴉片替婉容治病，可惜不但沒醫好病，反成了癮君子，特別是受到冷落的時期。此外因性生活不正常，婉容每到月經來時就經痛，有時候又頭痛，溥儀就讓她抽大煙，一是治肚子疼，二是想以此來麻醉她，一來二去，婉容抽上了癮，愈抽癮愈大。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲偽滿州皇宮內的電影廳 。（圖／記者蔡儀潔攝）

溥儀曾在自傳《我的前半生》寫下「她染上吸鴉片的嗜好，有了我所不能容忍的行為」。原來，溥儀患有性功能障礙，婉容經常獨守空閨，久而久之就傳出與貼身侍衛李體玉、祁繼忠私通，甚至產下了一名女嬰。

溥儀一直到婉容臨盆前才知道真相，備感羞辱的他下令將剛出生的女嬰丟入鍋爐燒死，並欺騙婉容已將私生女送養。不過溥儀在自傳聲稱，女嬰剛出生即夭折，他只不過將死去的嬰屍丟入鍋爐焚化，是否真有殺害私生女，已然成為歷史懸案。

▲▼偽滿州皇宮,長春,吉林走走,溥儀 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲原為婉容皇后的客廳，但被漙儀打入冷宮後，被李玉琴接收使用 。（圖／記者蔡儀潔攝）

事件爆發後，溥儀與婉容婚姻徹底決裂，從此將她打入冷宮，而婉容得知女嬰死訊後，因受到打擊變得精神失常，整天不梳頭、不洗臉，披頭散髮，不剪腳、手指甲，而且無法控制自己的情緒，醒來就在吸食鴉片，越抽越上癮，一直抽到兩腿發軟。

由於長久關在房子裡，本來就有目疾的婉容，眼睛更見不得光亮，要用扇子遮著從扇子骨的縫隙中看人，她偶爾也有清醒的時候，每逢這時，她就哭著罵她的父親榮源，罵他為了自己要當國丈而斷送女兒的一生。最後婉容病逝，享年41歲。

▼ 婉容大婚照。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼ 溥儀,婉容。（圖／翻攝自維基百科）

ET快訊
挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了
淡水抗癌少年急開刀削頭骨保命　爸爸淚曝現況
「禁入境」1個月期限快到　陳時中證實鎖國令再延長
許維恩對望「王家梁後面環抱」網猜戀愛ING　他認：理想型

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

秦始皇陵墓衛星圖曝光　「4原因」讓它千年沒人敢挖

解放軍東海秀肌肉　三海軍攻擊艦艇實戰化訓練

河北村民不爽防疫檢測　開車撞死工作人員後逃逸

2骨科醫師辦公室比腕力下場慘　網調侃：為了業績拚了

陸央行委員：應取消GDP增長目標　避免地方靠借錢拉數據

末代皇后太寂寞！私通2侍衛生下女嬰　皇帝暴怒「扔鍋爐弄死」

江南四大才子他最笨！「成就卻超唐伯虎」　落榜王逆襲成人生贏家

林鄭月娥籲拜登政府　以公正態度看待《香港國安法》

阿里CEO發家書：國家提出很多治理要求　要做能活102年的好公司

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

秦始皇陵墓衛星圖曝光　「4原因」讓它千年沒人敢挖

解放軍東海秀肌肉　三海軍攻擊艦艇實戰化訓練

河北村民不爽防疫檢測　開車撞死工作人員後逃逸

2骨科醫師辦公室比腕力下場慘　網調侃：為了業績拚了

陸央行委員：應取消GDP增長目標　避免地方靠借錢拉數據

末代皇后太寂寞！私通2侍衛生下女嬰　皇帝暴怒「扔鍋爐弄死」

江南四大才子他最笨！「成就卻超唐伯虎」　落榜王逆襲成人生贏家

林鄭月娥籲拜登政府　以公正態度看待《香港國安法》

阿里CEO發家書：國家提出很多治理要求　要做能活102年的好公司

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

秦始皇陵墓衛星圖曝光　「4原因」讓它千年沒人敢挖

分手快樂！失戀男獨得「1.1億」彩券大獎　將送前女友冰箱當「安慰獎」

限量1萬碗！248元帝王級泡麵回來了　再推「醒麵」新吃法

歐陽娜娜與唐嫣差17歲「撞鞋又撞包」　秀S曲線小露香肩拚了

馬大偉運彩解盤／尼克@爵士　挺莊買小分

10年好交情　陳冠宇想要跟郭俊麟同隊

女警轉戰律師！黃馨瑩發起關心100計畫　首站玉里獻給執法英雄

鼓鼓爆參戰《全明星》！　唱片公司8字曖昧回應了

新北拼招商、創就業！「招商一條龍」服務創雙贏　企業、市民安居樂業

疫情升溫避免群聚　三星安農溪落羽松秘境點燈秀取消

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

大陸熱門新聞

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

挖出血棺！他憂招噩運放火燒　專家：22億沒了

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

13歲女學生被關廁所連賞64巴掌　瞬間昏厥

爸爸病逝返鄉奔喪！男子竟被公司開除

5天猛吞3公斤櫻桃　她氰化物中毒

陸「山寨版IU」IG爆紅！無濾鏡真面目被挖出

妻子與陌生男全裸死在租屋廁所！尪接死訊崩潰

喝朋友礦泉水　女體內藏15cm長釘

淫亂皇后大戰30男寵　殺死親生兒

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

跳河怕死　她竟拉走8歲女童「陪葬」

3歲男童「繩索套脖子」險釀悲劇

更多熱門

相關新聞

吳建豪親自示範xVESSEL墨鏡帥翻

吳建豪親自示範xVESSEL墨鏡帥翻

吳建豪主理潮牌xVESSEL所推出的「解構帆布鞋」為潮人們必搶的單品，但是若只知道鞋款就太外行了，其實xVESSEL還有攜手溥儀集團推出自家的潮流墨鏡系列，今年夏天由吳建豪親自拍攝形象廣告展開第二波新品攻勢，以梳起油頭、黑白西裝的雅痞造型演繹新款墨鏡帥氣爆棚，而其中這款「Shaken Not Stirred」墨鏡上隱約可見的「水滴」造型成為最大亮點。

墨鏡首選日本職人最新品牌

墨鏡首選日本職人最新品牌

《末代皇帝》影響深遠的史詩鉅作

《末代皇帝》影響深遠的史詩鉅作

《末代皇帝》10大虐心金句

《末代皇帝》10大虐心金句

《末代皇帝》打趴新片！3大關鍵

《末代皇帝》打趴新片！3大關鍵

關鍵字：

溥儀婉容偽滿洲末代皇帝末代皇后

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面