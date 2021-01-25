賴清德：擴大隔離造成民眾不便請見諒　配合政策防疫就會成功

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

衛福部桃園醫院內感染，擴大隔離至5000人，副總統賴清德25日表示，防疫視同作戰，疫情指揮中心採取料敵從寬、禦敵從嚴，擴大自主管理，會造成民眾生活上的不便，請大家見諒，也請大家支持。他也強調，如果大家可以做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離、不出入公共場所、配合中央政策，防疫就會成功。

賴清德出席「迎接牛年，來趣金山作陣圍爐」活動時表示，寒冬到了，疫情也正在發展，鄉下比較偏遠的地方，更應該給予關心，因此特別利用機會回到金山，希望全國各地方政府社會處、公益愛心團體能協助，讓較為貧困、年紀稍長的人能過個好年。

對於疫情持續升溫，賴清德表示，防疫視同作戰，因此中央流行疫情指揮中心採取料敵從寬、禦敵從嚴，擴大疫調、擴大篩檢、擴大隔離，也擴大自主管理，這些當然會造成生活上的不便，但他希望大家能見諒，也能夠給予支持。

賴清德說，儘管部立桃園醫院發生院內感染，但疫情指揮中心已採取只出不進，並且有9家醫院進行區域聯防。他認為，這個策略會有效果，因此不要太過恐慌。

賴清德表示，目前桃園正在前線作戰，醫護人員絕對不能倒，桃園也一定要挺住，希望國人做醫護人員的後盾，也要全力支持桃園。

至於過年將近，越來越多民眾回國，賴清德說，這就是說，境外移入的案例只會增加不會減少，在這種狀況下，除了中央與地方政府要共同合作外，醫護人員要守住第一線以外，每一位國人都要是防疫尖兵。

賴清德說，如果大家可以做好防疫措施，好比戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離、不出入公共場所，配合中央政策，這樣防疫就會成功。

▼副總統賴清德。（圖／總統府提供）

