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遊客參觀汶川地震遺址狂笑　導遊怒罵：你再笑就出去！

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一團旅遊團日前赴四川阿壩參觀汶川地震遺址，但有幾名遊客在參觀過程中卻一直說笑，被導遊不滿大罵，「請文明祭奠，如果再笑請你出去，不要在這參觀！」

從影片中可以發現，導遊當時正在解說汶川地震發生時的慘狀，並提到了「傷亡慘重」等情況，但一旁卻有遊客不聽解說，還不斷說笑，笑聲大到幾乎蓋過導遊。

▼遊客在一旁說笑，引起導遊不滿。（圖／翻攝微博）

▲▼遊客參觀汶川地震遺址狂笑　導遊怒罵：你再笑就出去。（圖／翻攝微博）

見遊客的說笑聲越來越大，導遊突然中斷了講解，對著遊客大罵，「大家請文明祭奠，我剛剛已經聽到您笑了幾次，如果再笑請你出去，不要在這裡參觀！這裡是什麼地方？」接著才又恢復解說。

影片很快在網路上引起眾多關注，許多網友都認同導遊的作法，留言聲援，「這個地方我也去過，氣氛是非常壓抑、沈重的，怎麼有人笑得出來？」「死了好幾萬同胞的重大災難，是個人都應該認真看待。」「導遊罵的好！這種狼心狗肺的人就不根本不應該去參觀。」

當地文旅局獲知此事後也表示，祭奠場合遊客不應發笑。

汶川地震發生於2008年5月12日，共造成69227人死亡、17923人失蹤，以及374643人受傷，根據中國地震局資料，該次地震的表面波規模達8.2，最大震度達到11度。

▲▼遊客參觀汶川地震遺址狂笑　導遊怒罵：你再笑就出去。（圖／翻攝微博）

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