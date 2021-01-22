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老公「工作用」雨傘遭偷　網笑翻：自帶空調效果冬寒夏冷

▲黑傘,雨傘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣受到季風影響，夏天午後常常會有短暫性的大雨，北部、東部更是全年有雨的天氣，這時「雨傘」就是外出的好朋友。不過，應該有不少人都有被偷傘的經驗，有女網友22日在臉書分享，老公的傘在雜貨店被偷，不但沒有譴責那個偷傘的人，反而還祝福竊賊用得開心，引起網友一陣熱議。

原PO在臉書社團「汐止集團」發文表示，剛剛老公在汐萬路二段雜貨店「買東西」，前後不到一分鐘，傘就被偷走，這把傘是我們工作使用的。隨後她附註自己是從事「殯藏業」並指出，「如果你偷走這把傘，可以用的開心，那你慢慢用....祝福你...」。

對此，網友紛紛在留言處下方回覆，「如果真的是殯葬用的傘，那是聚陰遮陽傘，這小偷慘了！」、「打開就覺得涼涼的」、「待會傘可能就會回歸原位了」、「往後開雨傘，心情都特別悶」、「優點：自帶空調效果冬寒夏冷，缺點：入場需購買團體票，K歌被加收人頭費」。

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據悉，在喪禮中撐黑傘的習俗可追朔至明末清初，當時明朝漢人抱有反清復明的想法，卻無法明顯反抗明朝，便發誓往生後「不踏清朝地，不見清朝天」，便有了稱黑傘讓牌位、香爐因為傘的遮擋不見天日，該習俗流傳至今，更有不撐黑傘往者的魂魄在照射到陽光後就會魂飛魄散的說法。

 
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