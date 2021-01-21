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「老了還近視」恐是白內障！醫提「判斷症狀」：看近物突變清楚要當心

▲▼失明、老花、白內障、視力、老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師提醒，如果年紀大發現近視變嚴重，可能是白內障上身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

「我都一把年紀了，為什麼還近視？」醫師提醒，中高年族群如果突然出現視力模糊，發現近視度數增加，一定要特別當心，因為老年人近視會發生，但發生的成因大部分都和白內障有關；提醒民眾可以自行觀察，如果看近的視力突然變清楚，看遠視力越來越模糊就要當心。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，近視不是年輕人的專利，許多老年人也會出現看遠物模糊、看近物清晰這種近視的症狀，在門診進一步檢查後，通常都會發現，這些近視的形成大多與白內障有關，若不延緩白內障的惡化速度，很快就會影響到日常生活。

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陳瑩山解釋，之所以白內障會引發近視的症狀，是因為白內障的症狀就是水晶體變混濁，而且愈來愈水腫以及聚光變強，使焦點距離視網膜較遠，這些原因都導致近視度數增加，而白內障也好發於中老年人，症狀除了近視度數增加之外，常見的還包括視力模糊減退、單眼複視、極度畏光和眩光等等。

白內障最主要的症狀是看東西不清楚！陳瑩山說，由於水晶體變得混濁，所以不論看近的或看遠的都不清楚，這與老花眼只有看近的不清楚是不相同的，對於同時有老花的患者來說，剛開始時，看遠的視力會慢慢變得模糊，但是看近的視力卻變得清楚，有些人會誤以為是老花變好了，事實是白內障加重，等再過一段時間，會發現連近物也開始看不太清楚。

白內障是一種眼球老化的疾病，因此老人家都無可避免，值得注意的是高度近視患者眼球比一般人老化得快，因此也容易得到早發性白內障。陳瑩山強調，目前還無有效的藥物可以治療和防止白內障，能做的預防措施，就是在外在做好眼睛防曬，減少水晶體吸收紫外線，內在多服用抗氧化的食物，如維生素C、E、B2、胡蘿蔔素等。

若白內障已經嚴重到會影響日常生活，唯一的治療方式就只有手術，可與醫師討論適合的方式，例如以超音波晶體乳化手術摘除白內障，並置入人工水晶體。陳瑩山提醒，老人家也有近視的風險，但這背後大多是白內障惹的禍，因此中老年人一但發現近視度數快速增加，怎麼配眼鏡都覺得模糊時，一定要盡速到眼科就醫。
 

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