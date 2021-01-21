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部桃清空！專家坦言「有隱憂」接收病患醫院需慎防院內感染

▲▼台灣醫界聯盟基金會「數位醫療防疫專家會議-數位防疫最前線」，中國附醫副院長黃高彬。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣醫界聯盟基金會「數位醫療防疫專家會議-數位防疫最前線」，中國附醫副院長黃高彬。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染事件持續發展，短短9天已經有10名確診，包含醫師、護理師、護理師家人還有照顧病患的外籍看護，該院已經啟動清空，將患者分三級轉出。專家坦言目前仍有隱憂，分散去各院的病人一定要審慎處理，否則可能會引發問題。

台灣醫界聯盟基金會今（21）日舉辦「數位醫療防疫專家會議-數位防疫最前線」，中國附醫副院長黃高彬出席演說時提及近期的醫院感染事件，他說，SARS時期總計確診300名個案，其中有200多人、7成病患是醫院工作者，當年6家醫院發生院內感染，許多年輕醫師就這樣離世，這也是為何現在院內感染不採封院的原因。黃高彬說，現在院內感染僅有7人，疫情以來2家醫院發生院內感染，國內相關應對措施已經相當精進。

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不過，現在還有個隱憂，黃高彬說，從該醫院分散出去的病人，是否會導致某些問題存在，一直是專家會議討論的重點，一定要保全附近接收的8家醫院。

黃高彬解釋，因為這些接收醫院基本都是屬於區域醫院，相關人力與設置與醫學中心有所差異，如果接收病患不小心遭到感染，一定要特別小心。

指揮中心最初公布將220名風險較低的患者外移至專責隔離病房，樓層管制並且全面消毒。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因陸續有相關患者出院，轉出病患減少為72人，都已經完成轉出。

該院原訂轉出220名病人到其他醫院的專責病房，後來因有50幾人出院，縮減為169人，後又有人出院，再縮減為72人，目前已完成轉出，有9家醫院接收，而因應此次部桃病人轉出，指揮中心今日再發公文給這些醫院，要求務必遵守相關感控SOP。

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