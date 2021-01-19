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再多防護也沒用！新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員著隔離衣、戴口罩仍有可能被感染。（圖／記者林敬旻攝）

文／林思偕（林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主治醫師）

北部某醫院醫師 因為照顧COVlD-19病患，被確診感染了，希望他趕快好起來。已是確診病患， 已配備充足PPE （個人防護設施）， 仍會「不慎」被感染？這意味病毒更兇狠惡毒了，令人恐慌「病毒無所不能嗎？」

像新冠病毒這種漂浮在空氣中， 無聲無臭， 頑強多變而不可測 ，瞬間令人窒息的敵人只會越來越多，當醫生的風險會變得非常真實，你還得擔心家人的安危……。

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在我執業生涯裡，從來沒有想到過，以後看病不再能握病人的手 ，而必須躲在口罩裡說話，連理學檢查都省了。碰到見習醫生，我本來想告訴他們， 維持平常心學習， 只要適度的防護即可，就把COVlD-19當作流感一樣。可是我發現我說不出口。對這群孩子，我已是父字輩的人物，我的擔心和他們的爸媽一樣。

在美國的一位年輕醫師晚輩告訴我， 第二波疫情是如何艱難。

病人不斷湧進，設備缺乏，不斷擴充服務能量，一直埋頭插管，放CVP （中央靜脈導管），永遠睡眠不足，眼睛充滿血絲……所有的人都要上戰場， 不管是什麼次專科。討論到「家人怎麼辦？」他說：「我會去住旅館。我不想讓孩子冒險…… 我想，我的衣服 ，褲子，鞋子 ……應該都有病毒吧。」

再多的防護設備， 還是讓人感到憂心啊！他說下個月他就要升主治醫師了。我不知道該不該恭喜他？

▲▼新冠肺炎,義大利。（圖／路透）

▲國外醫院面對新冠肺炎的攻勢，已經有不少醫護人員身亡。（圖／路透）

我在內心祈禱， 台灣千萬不要變成那樣。

外面天氣冷颼颼的 ，恐懼不斷在醫護人員心頭縈繞，大家銜枚疾走， 在戰壕與散兵坑互使眼神， 各自慶幸暫時沒事 ，匐匍前進……，我們必須惜福 。在台灣以外的世界 ，大量醫療人員因照顧COVlD-19病患染病，甚至身亡。

他們知道這個風險 ，他們也有妻子和兒女，他們不想找死，但他們沒有逃避。

這不是什麼自負的英雄主義，也不是想做無私的烈士…… 他們只是直覺， 這樣的時刻， 他們必需在那裡。

就像剛滿18歲的年輕人，前一天晚上才和朋友喝酒狂歡， 國家有難 ，隔天就一起接受徵召上戰場， 誰也不想逃。
沒打過仗的軍人渴望戰場，他覺得自己太強悍，太敏捷，太精明， 不可能戰死沙場的……。

慢慢的， 戰火蔓延，他看到一個個夥伴， 肢體被無情的炮火炸碎， 心臟被天外飛來的流彈貫穿，他知道，這可能發生在他身上。他不那麼確定了。 他畏縮了， 他想逃離。

當COVID-19患病人數節節高升，當死亡如潮水般湧來， 世界每天在失去一點點 ，人也變得越來越麻木了。
「失去」的技藝不難精通。面對COVlD-19 ，他們學會冷漠，習慣失去更多， 失去更快……。

台灣不能也不會變成那樣。

勇敢而謹慎的台灣， 正在為他的子民守住最後一道防線， 使COVlD-19不致變成災難。最前線的士兵就是這一群醫護人員了。為了病人，他們無愧於「希波克拉提斯」 誓言，選擇和病毒正面對決。面對不確定的未來 ，我們不知道， 這次疫情何時結束，我們也不知道，將會喪失多少生命。

COVlD-19把我們凝聚在一起。 我們需要「團結 」，不是肉體上的緊緊相依，而是心連著心，這可能是我們這一代台灣人所能做最好的事情，最後一次的機會，且讓我們向醫護人員致敬。

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