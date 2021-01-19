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玩刮刮樂1年慘賠50萬！台彩「2理由」不能讓張張中獎

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩。（圖／記者李毓康攝）

▲不少民眾在年節時氣會買台彩試試手氣。（資料圖，與本文無關／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

先前有網友透露，他1年來光玩刮刮樂就輸了50萬元，連彩券行老闆都認證他沒有偏財運，也有不少人質疑刮刮樂的中獎機率，台彩先前就指出，每期獎項都須以符合公益彩券整體獎金支出率60％的原則進行規劃，又為了要提供有吸引力的大獎，不可能所有人都贏錢。

根據本站先前報導（玩刮刮樂慘虧50萬！他實測1年親揭「4好3壞」），網友近日在臉書抱怨，他2020年就在刮刮樂上輸了43萬元，今年截至14日，又已經累積輸去7萬6000元，總共就虧超過50萬，連彩券行老闆都直言他根本沒偏財運。

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆年前發行的刮刮樂彩券多數是以高中獎率為特色。（資料圖，與本文無關／記者李毓康攝）

不少人都勸他認命，刮刮樂還是小玩就好。台彩先前就指出，每期刮刮樂彩券整體中獎率是以該期總中獎張數除以總發行張數計算，每個獎項分配隨機分布，如果用1本或1張去計算刮刮樂中獎機率並不客觀。

台彩也說，每期獎項都要依照公益彩券整體獎金支出率60％的原則進行規劃，還要提供具吸引力的大獎，不可能所有人都贏錢，且發行公益彩券的主要目的在於「提供弱勢族群就業機會」以及「提升社會福利」，盈餘全用在各縣市地方政府的社會福利支出、國民年金和全民健保，可以說全民都受惠。

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