花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍爽炸！

▲原PO刮中神秘鈔票符號。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人不時會買刮刮樂來試手氣，而台彩日前推出今年首波5款刮刮樂新品，包括「刮刮樂翻天」、「鈔票一把抓」等等，讓不少人躍躍欲試。就有一名男網友在臉書《爆廢1公社》曬出彩券的照片，結果因為半個號碼都沒對到，就有人不以為意地笑「槓龜了啦！」沒想到仔細一看，才發現原PO被幸運之神眷顧，爽拿了15倍獎金。

「太多人喜歡的，我就不要了。」這位男網友貼出照片，只見他買了一張300元的「鈔票一把抓」，上面還印著「頭獎300萬元，高達15次中獎機會」、「總獎金超過11億元」的字樣，玩法則是「任一個『您的號碼』對中『幸運號碼』，即得該號碼對應的獎額」。

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但看看原PO的刮刮卡，上面沒有一個「您的號碼」和「幸運號碼」相符，讓網友馬上吐槽「沒中就沒中，在那邊雲淡風輕的。」沒想到，再仔細看刮刮卡，會發現裡面有一個奇怪的神秘符號，難道是卡面的BUG嗎？

▲原PO花300元，最後中了4500元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原來遊戲規則不只是對中號碼，後面還有一句「或刮出一個『一疊鈔票』符號，即得刮區內所有的獎額」，等於刮中這個神秘符號，「你的號碼」裡的獎金通通都能帶回家。也就是說，原PO其實是中了15個300塊，也就是4500元。

原PO花300元爽翻15倍回來，超強手氣讓其他人羨慕炸，「我才不會羨慕呢！拳頭硬了」、「4500元！好好喔」、「最喜歡刮到這種全部都有錢的」、「分紅～我要喝QQ奶奶咩噗茶」、「請客請客」、「等分紅」、「呦！中 4500吶」、「這張我在n年前也中過一次有鈔票的，1萬5，然後幸運就全用完了，從此沒再中過。」