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李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

▲▼文化部長李永得1月18日出席臺灣文學基地開幕。（圖／文化部）

▲文化部長李永得鼓勵在中國大陸不能出書的民間或個人「勇敢來台灣出書」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

中國大陸出版品在台發行限制爭議未平，近更傳出有出版社認為文化部玩兩面手法、扣紅帽子，質疑審查大陸出版品是「違憲」，文化部長李永得今（18）日表示「這叫做抹黑」，強調鼓勵台灣成為世界華文出版的重心，因為台灣出版最自由，更鼓勵在中國大陸不能出書的民間或個人「勇敢到台灣來出書」。

中國大陸童書《等爸爸回家》內容引發爭議，先前遭民間檢舉，認為書中的畫面和情節是過度為中國宣傳、美化疫情，文化部也以「未向文化部申請許可即在台灣發行」為由，限制不得發行，並通知通路全面下架回收，後續也引發中國大陸出版品在台發行需「申請許可」以及修法等討論。

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▲《等爸爸回家》繪本先前在台發行引發爭議。（圖／翻攝自YouTube）

針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，李永得先前表示，將以「精準規範、低度管理」啟動修法，初步方向是以明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品，才需申請許可，其他民間、個人或團體的出版品一律可以免除申請。文化部將邀集出版公協會、業者等，諮詢各界意見儘速研議修法。

李永得今接受媒體訪問時提到，依據原本的《兩岸人民關係條例》第37條規定，中國大陸進入台灣的出版品都要經過「許可」，而「許可」可以解釋很多，換句話說要先向政府申請，之後才能夠許可，才可以發行；而這條法令剛出在立法時，可能沒有想到如何執行，如果全部都要申請許可、審查，當然需要很大的工程和人力，事實上可能做不到，所以過去30年一直都沒有執行。

他強調，是先前發生有中國大陸出版品被檢舉，文化部才去瞭解、審查，透過程序方式下架，「但我想這也不是永久的辦法，所以會朝重新修訂的規範，做一個合理的規劃」。

至於近來有人質疑，審查中國大陸出版品就是「違憲」，甚至有部分出版業者認為文化部玩「兩面手法」、給他們扣紅帽子；李永得回應，「這個叫做抹黑」。他鼓勵台灣成為世界華文出版的重心，「因為台灣出版是全世界最自由的國家，任何台灣人要出書，根本不需經過申請，也沒有任何審查」。

李永得進一步說，「我鼓勵台灣出版社可以呼籲中國很多民間的個人，特別是在大陸不能出書的這些人，勇敢到台灣來出書，讓台灣成為全世界出版最自由的所在。簡單講，假如你在中國被審查、被退回，或者是被修正到不符合你原本的原意的，歡迎你直接到台灣來出書，台灣絕對不會審查。」

至於「違憲」的說法，他也再次否認，因為在憲法上，台灣的大法官解釋就是規範「台灣所有人民」，但台灣人任何人要創作和出版，實際上都沒有受到限制。

目前在相關修法上，李永得表示會兼顧到各方意見，文化部也沒有辦法單獨去決定，「因為這牽扯到兩岸關係政策，所以要跟相關單位做討論」，目前正進行草案跟相關單位討論，等到有比較具體的情況會再跟外界報告，初步預期恐怕要半年左右。

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