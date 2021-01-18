鐵板燒誤開10萬元發票「回來招待一餐」　國稅局曝一招免罰

記者黃翊婷／綜合報導

台中大里一家鐵板燒餐廳13日因為誤將發票打成10萬8330元，急得上網PO文求助，希望客人看到後趕緊把發票拿回來，「讓我招待你一餐，感謝！」對此，中區國稅局表示，其實店家如果找不到消費者不用太緊張，只要在國稅局展開調查前主動通報，就能免罰，但一年不能發生超過3次。

▲業者PO文請網友幫忙找回開錯的發票。（圖／翻攝自臉書大里人聊天室）

該鐵板燒餐廳的店員日前於臉書社團「大里人聊天室」PO文表示，想要尋找13日中午12時53分到國光路、大明路口門市用餐的客人，因為店家不小心開出一張10萬8330元的發票，「老闆～請你回來……讓我招待你一餐，感謝！」

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其他網友看完紛紛幫忙分享資訊，希望能早日找回開錯的發票，「收銀台應該有錄影」、「希望能找到」、「夭壽，卡緊幫忙分享」。還有網友幫忙估算，按照營業稅5％、營所稅1.5％進行推算，這張10萬8330元的發票稅金可能超過6000元，對店員來說的確不是一筆小數目。

對此，中區國稅局回應，業者如果真的找不回發票也不用太緊張，只要在國稅局展開調查前主動更正或報備實際的交易資料，就可以免罰，但相同的情況一年不可以發生超過3次，否則還是會挨罰。

▲開錯發票如果沒有趕快主動通報，可能就會挨罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實，依照統一發票使用辦法，營業人開立發票如果發生錯誤情形，應該收回原發票並作廢，再另外開立統一發票給消費者，如果未作廢重開，依加值型或非加值型營業稅法的規定，應記載事項如果未依規定記載或者是記載不實，就會依規定處分銷售額的1％以上，罰鍰金額最低1500元、最高1萬5000元。

如果銷售對象是個人，又無法向消費者收回發票作廢，業者也不用太擔心，只要在發現錯誤後「未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查員調查」前，迅速主動更正或報備實際的交易資料，就能避免受罰。