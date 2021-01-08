相當於人類100歲！全台最老「校犬」守護師生20年…長壽關鍵曝

▲狗瑞小黑守護樹林高中近20年，深受師生喜愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林高中有隻狗狗「小黑」即將邁向21歲（相當於人類100歲），是全國最老校犬，在樹林高中待了近20年，他乖巧不亂吠，清晨5點陪警衛一起開校門，享受被路過師生按摩的樂趣，放學時間一到，牠會坐在門口目送學生回家，超有靈性！動保處與寵物業者提供福袋及紅外線，幫小黑在校長照安養。

在寒冬之際，台灣動保行政監督聯盟與寵物業者、世界愛犬聯盟8日一同前往學校訪視小黑，校長曹永央表示，小黑原本是流浪狗，在2003年7月進入學校，這一待就是近20年，可算是學校超資深員工，一直陪伴師生至今不離不棄。

據了解，日前動保處獸醫師毛品樺為小黑進行理學檢查，意外發現其身體狀況健康，連最常見的牙結石也沒有，老師們表示，平時都餵食乾飼料，但因為師生們太寵愛，常常餵很多，使小黑身材趨於肥胖，讓牠行動不便，走路有些一拐一拐，現在唯一需要注意就是減肥控制體重，動保處在寒冬之際提供紅外線照護燈，促進新陳代謝及血液循環，幫助小黑渡過寒冬。

▲校犬小黑享受學生們對牠的馬殺雞。（圖／記者陳雕文翻攝）

動保處表示，新北市目前有45間學校88隻校犬貓，其中以21歲小黑最資深，學校讓牠自由在校園內活動給予無壓力的生活環境，可能這就是長壽的關鍵，但小黑年紀大了，就算無蛀牙，仍因肌肉退化導致咀嚼能力下降，身心靈上和人瑞一樣需要加倍細心呵護。

動督盟在2019年5月調查時，小黑還是全國第二老的校犬，當年第一老的是高雄三民高中的「小黃」，但近期已離世，小黑成為全國最老的狗瑞，今年邁向21歲，相當人類近100歲，實屬罕見。

小黑性格非常溫順沒有什麼脾氣，平時師生路過川堂都會與小黑互動，小黑也很享受被同學馬殺雞；動保處表示，新北市已推動132間特定寵物長照機構包含特定62家寵物長照動物醫院、70家特定寵物長照之家，老年犬隻常見有白內障、失智、肌肉退化、牙口不好問題，需要注意食物軟硬度及營養，定期健康檢查，給予加倍愛和包容，陪高齡犬到最後，養牠終身不離不棄。

▼動保處提供紅外線照護燈，促進新陳代謝及血液循環，幫助小黑渡過寒冬。（圖／記者陳雕文翻攝）