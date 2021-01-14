新北新店區大豐國小畢業旅行　49名學生疑染諾羅嘔吐送醫

▲新北市新店區某國小食物中毒送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新北市新店區大豐國小13日舉辦畢業旅行，學生14日晚間台南用餐後轉往嘉義縣住宿時，途中近20名學生疑似食物中毒身體不適，已送往聖馬醫院就診中。院方已採樣檢體，初步懷疑是感染諾羅病毒，也不排除是溫差過大所致，仍須經送驗後才能判斷實際不適原因是病毒或細菌造成。

嘉義市衛生局表示，該國小13至15日舉辦三天兩夜校外教學，今天白天行程在台南等地活動，晚間住宿嘉義縣飯店，下午至晚上陸續有學生感到不適想吐，晚上8點左右陸續送至嘉義市聖馬爾定醫院，截至今晚10點30分已有38位學生送醫治療，目前情況已趨穩定。

嘉義市政府衛生局接獲通報已馬上派人前往採集人體檢體，送疾管署實驗室化驗，以確認感染原因，並將通報台南市政府衛生局採檢食物檢體，以共同釐清病源。

新北市新店區大豐國小約200位學生參加此次3天2夜畢業旅行，14日先是前往台南水道博物館等地，晚間返回嘉義縣住宿飯店時突有20餘位學生感到身體不舒服想吐，由於不舒服人數陸續增加，因此遊覽車先開往省馬爾定醫院，因早晚溫差大，不少學生有吃零食及冰沙飲料，一度以為是山路暈車，但為求慎重起見校方還是將不適學生送醫。